۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۱۵

تقارن روز خبرنگار با سوگواری امام الحسین (ع) دفاع از حقیقت نمایان کرده

رئیس دیوان محاسبات کشور نوشت: تقارن روز خبرنگار امسال با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین جلوه ویژه‌ای از رسالت خبرنگاران در دفاع از حقیقت و رساندن پیام حق را نمایان کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبان کشور در پیامی به مناسبت روز خبرنگار نوشت: اهالی خبر و رسانه به عنوان مجاهدان بی‌ادعای عرصه آگاهی با نگاه تیزبینانه خود، نقش مؤثری در اطلاع رسانی برنامه‌های دیوان محاسبات، در راستای صیانت از بیت المال و کمک به تحقق شعار محوری این نهاد نظارتی مبنی بر «شفافیت و انضباط مالی» داشته‌اند که همواره قدردان تلاش این عزیزان هستیم.

متن پیام به این شرح است:

«بسم رب الصدیقین»

قُلِ الحَقَّ و لا تأخُذکَ فِی اللَّهِ لَومَةُ لائمٍ
حق را بگو و در راه خدا از ملامت هیچ ملامت گری نهراس

پیامبر اکرم (ص)

با گرامیداشت هفدهم مردادماه سالروز شهادت شهید صارمی و همچنین شهدای رسانه در دوران دفاع مقدس و به ویژه شهیدان خبرنگار در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونی علیه ایران اسلامی، روز خبرنگار را به جامعه بزرگ و سخت کوش رسانه‌ای کشور تبریک عرض می‌نمایم.

تلاش خبرنگاران به عنوان راویان راه حق و حقیقت بر کسی پوشیده نیست و همواره با حضور پررنگ خود در میادین حساس اطلاع رسانی، نشان داده‌اند تا پای جان در راه ایران ثابت قدم مانده و از هیچ تلاشی دریغ نمی‌ورزند.

اهالی خبر و رسانه به عنوان مجاهدان بی‌ادعای عرصه آگاهی با نگاه تیزبینانه خود، نقش مؤثری در اطلاع رسانی برنامه‌های دیوان محاسبات، در راستای صیانت از بیت‌المال و کمک به تحقق شعار محوری این نهاد نظارتی مبنی بر «شفافیت و انضباط مالی» داشته‌اند که همواره قدردان تلاش این عزیزان هستیم.

تقارن روز خبرنگار امسال با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و نزدیکی آن با اربعین حسینی جلوه ویژه‌ای از رسالت خبرنگاران در دفاع از حقیقت و رساندن پیام حق و ندای مظلومیت به جهانیان را نمایان کرده است.

امیدوارم خبرنگاران عزیز با قلم خود، نور امید و آگاهی را در دل‌ها زنده نگه داشته و حلقه اتصال همدلی در بین آحاد جامعه باشند.

بار دیگر روز و هفته خبرنگار را به تمام صاحبان اندیشه، روزنامه نگاران و خبرنگاران در رسانه‌های جمعی از جمله صدا و سیما، مطبوعات، خبرگزاری‌ها و سایر رسانه‌ها تبریک عرض نموده و توفیق روزافزونتان را در توجه به منویات رهبر معظم انقلاب برای کمک به تحقق جهاد تبیین از درگاه ایزد منان خواستارم.

سید احمدرضا دستغیب

مردادماه ۱۴۰۴

کد خبر 6555475
اكرم سادات حسيني شبستري

