باقری کنی: ایران در جنگ ۱۲ روزه به بازدارندگی فعال دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری کنی، عضو شورای راهبردی وزارت امور خارجه، در گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ ۱۲ روزه به بازدارندگی فعال دست یافته است.

وی با تأکید بر اهمیت دیپلماسی در مواجهه با تجاوزات به کشور، تصریح کرد: باید در صحنه دیپلماسی، تجاوز به ایران را به گزاره‌ای مسلم در سطح بین‌المللی تبدیل کنیم.

باقری کنی همچنین به انسجام ملی به عنوان برجسته‌ترین وجه بازدارندگی ایران در این جنگ اشاره کرد و گفت: این انسجام نشان‌دهنده پشتوانه قوی برای دستگاه دیپلماسی و دیپلمات‌های ماست.

وی افزود که حمایت افکار عمومی و مردم از سیاست‌ها و تدابیر نظام، می‌تواند به تحقق اهداف دیپلماتیک کمک کند.

این مقام مسئول همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، کشورهای غربی علاوه بر آمریکا نیز در حمایت از تجاوزات علیه ایران نقش داشته‌اند.

باقری کنی، عضو شورای راهبردی وزارت امور خارجه، به بررسی تحولات اخیر و تأثیرات آن بر دیپلماسی کشور پرداخت و با اشاره به اینکه دشمن پس از چند روز جنگ به این نتیجه رسید که باید تجاوز را متوقف کند، تأکید کرد که کار ویژه دستگاه دیپلماسی تبدیل مؤلفه‌های قدرت کشور به اقتدار است.

باقری کنی بیان داشت: این تبدیل اقتدار می‌تواند در عرصه مناسبات بین‌المللی برای کشور آورده داشته باشد.

وی ادامه داد که اقتدار در واقع پول رایج در مناسبات بین‌المللی است و کشورهایی که بتوانند منافع خود را بهتر صیانت کنند، در این عرصه موفق‌تر خواهند بود.

انسجام ملی به عنوان یک مؤلفه قدرت

عضو شورای راهبردی وزارت امور خارجه، به بررسی نقش کلیدی دستگاه دیپلماسی در تبدیل مؤلفه‌های قدرت کشور به اقتدار پرداخت و با تأکید بر اینکه این تبدیل یک هنر است، گفت: اقتدار می‌تواند در عرصه مناسبات بین‌المللی برای کشور آورده داشته باشد و به نوعی پول رایج در این عرصه محسوب می‌شود.

باقری کنی ادامه داد: کشوری که بتواند منافع خود را بهتر صیانت کند، در مذاکرات بین‌المللی موفق‌تر خواهد بود. حتی اگر کشوری مؤلفه‌های قدرت خوبی داشته باشد، اما نتواند این مؤلفه‌ها را به اقتدار تبدیل کند، در صحنه جهانی کمتر موفق خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: آقای لاریجانی با سابقه‌ای طولانی و متنوع در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی، به عنوان یک منبع ارزشمند در شورای عالی امنیت ملی شناخته می‌شود. تجربیات او در صدا و سیما، به ویژه در شبکه‌های برون‌مرزی، و همچنین فعالیت‌هایش در وزارت ارشاد و مجلس شورای اسلامی، زمینه‌ساز شناخت عمیق ایشان از مناسبات بین‌المللی و دیپلماسی عمومی است.

باقری کنی گفت: لاریجانی در دوره‌ای که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، توانست تصمیمات کلیدی را اتخاذ کند که تأثیرات قابل توجهی بر امنیت ملی کشور داشت. این تجربیات به ایشان این امکان را می‌دهد که با نگاهی جامع‌تر و کارآمدتر به مسائل امنیتی و دفاعی کشور نزدیک شود.

شورای عالی امنیت ملی طبق قانون اساسی می‌تواند شوراهای فرعی تشکیل دهد

وی همچنین خاطرنشان کرد: شورای عالی امنیت ملی طبق قانون اساسی می‌تواند شوراهای فرعی تشکیل دهد که مسئولیت تصمیم‌گیری در موضوعات خاص را بر عهده دارند. این شوراها با توجه به اهمیت موضوعات می‌توانند تصمیماتی بگیرند که معادل تصمیمات شورای عالی امنیت ملی باشد.

باقری کنی گفت: در شرایط کنونی که کشور با چالش‌های جدی از سوی دو رژیم مواجه است، اتخاذ تصمیمات به‌موقع و مؤثر برای دفاع از کشور ضروری است. تغییرات در ساختار شورای عالی امنیت ملی می‌تواند به معنای تغییر رویکرد باشد و این تغییر رویکرد می‌تواند به ارتقا کارآمدی در عرصه دفاعی و امنیتی کشور منجر شود.

وی افزود: در نهایت، این تجربیات و دانش آقای لاریجانی می‌تواند به عنوان یک سرمایه ارزشمند در راستای تقویت و ارتقا کارایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و همچنین تعاملات بین‌المللی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

عضو شورای راهبردی وزارت امور خارجه با اشاره به موضع وزارت خارجه روسیه در مورد زنگزور، تأکید کرد که سایر کشورها نیز ساکت نخواهند نشست.

وی افزود: حزب الله یک جریان درون‌زای مردم لبنان است و غزه ویران شده، اما مردم و مقاومت همچنان ایستاده‌اند.

باقری کنی تصریح کرد: حزب الله به خاطر روی کار آمدن یک دولت شکل نگرفته و یک نیروی متکی به مردم است. جمهوری اسلامی ایران رسماً اعلام کرده که این موضوع ساده‌ای نیست و برای ما اهمیت دارد که شرایطی برای ثبات، توسعه و پیشرفت در مرزهای جمهوری اسلامی ایجاد شود.

یگانگان نمی‌توانند با دست‌اندازی به منافع کشورهای منطقه، منافع خود را تأمین کنند

وی در ادامه گفت: بیگانگان به ویژه آمریکا نمی‌توانند با دست‌اندازی به منافع کشورهای منطقه، منافع خود را تأمین کنند و این موضوع مورد قبول نه تنها ایران بلکه کشورهای منطقه نیز نخواهد بود. واکنش کشورهای دیگر نیز نسبت به این قضیه ساکت نخواهد بود.

باقری کنی همچنین به تلاش‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای خلع سلاح حزب الله اشاره کرد و گفت: این تلاش‌ها به جایی نخواهد رسید. حزب الله یک نیروی متکی به اراده مردم است و مردم لبنان در مقابل تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی ساکت نخواهند ماند.

وی افزود: مقاومت در لبنان ریشه‌اش به خاطر تجاوز رژیم صهیونیستی شکل گرفته و تا زمانی که تجاوز وجود دارد، مقاومت نیز ادامه خواهد داشت. ترفندهای آمریکایی‌ها در این زمینه نتیجه‌ای نخواهد داشت.

اهداف جدید رژیم صهیونیستی در سوریه تجزیه این کشور است

عضو شورای راهبردی وزارت امور خارجه به تحلیل وضعیت کنونی سوریه و اقدامات رژیم صهیونیستی پرداخت و اظهار داشت: حتی اگر غزه به طور کامل اشغال شود، صهیونیست‌ها به هدف خود نخواهند رسید.

وی افزود: حزب الله به عنوان یک نهاد درون‌زا، مواجهه با آن به معنای مواجهه با مردم لبنان است و این موضوع نشان می‌دهد که اقدامات رژیم صهیونیستی در مورد سوریه از سوی مردم بی‌پاسخ نخواهد ماند.

باقری کنی ادامه داد: صهیونیست‌ها در تلاشند تا با فشار بر مردم غزه و جریان مقاومت، آن‌ها را خسته کنند، اما این هدف برای آن‌ها دست نیافتنی است. هرچند این اقدامات هزینه‌های سنگینی برای مردم غزه به همراه خواهد داشت، اما آن‌ها نمی‌توانند به اهداف غیر مشروع خود دست یابند.

وی همچنین به بمباران‌های گاه و بیگاه رژیم صهیونیستی در سوریه اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی در حال پیگیری اهداف جدیدی در جنوب سوریه است که عملاً به تجزیه این کشور منجر می‌شود. آن‌ها به دنبال ایجاد شرایطی هستند که مانع از شکل‌گیری یک جامعه متحد اسلامی عربی در همسایگی خود شوند.

باقری کنی خاطرنشان کرد: این روند صهیونیستی باعث خواهد شد که مردم سوریه هویت و عزت ملی خود را بازیابی کنند. ملت سوریه، ملتی غیور و ریشه‌دار است و تجاوزگری‌های صهیونیستی قطعاً با واکنش جدی از سوی مردم این کشور روبرو خواهد شد.