به گزارش خبرگزاری مهر، امیرالله شمقدری اظهار کرد: از ابتدای سال تا روز گذشته ۸۲۰ هزار نفر از مرز دوغارون خارج شده‌اند.از این تعداد تقریباً چیزی حدود ۶۰ درصد مربوط به استان خراسان رضوی بودند که یا در استان زندگی می‌کردند یا به اردوگاه‌های ما مراجعه کرده‌اند، این روند ادامه دارد.

معاون امنیتی استانداری خراسان رضوی گفت: به لحاظ اینکه بعضی‌ها ودیعه مسکن داشتند، مراودات مالی داشتند، نیاز به تسویه حساب داشتند تا نیمه شهریور ماه ما این فرصت را قائل شدیم که عزیزانمان بتوانند نسبت به تسویه حساب مراودات مالی شأن اقدام کنند.

وی ادامه داد: متقاضیان اربعین که تقاضا داشتند از طریق جمهوری اسلامی به عراق بروند، تعدادشان زیاد بود، اما آنچه که در استان برنامه‌ریزی شده حداقل برای ۱۵ هزار نفر و حداکثر تا سقف ۵۰ هزار نفر برای زیارت امام حسین علیه السلام در اربعین مشرف بشوند.

شمقدری تصریح کرد: چندی قبل وزیر کشور پاکستان و وزیر کشور عراق در ایران بودند و برای برنامه‌ریزی بهتر در اربعین جلساتی را برگزار کردند.

معاون امنیتی استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: براساس گفتگوهایی که در این زمینه شد، صحبت این است که اتوبوس‌های افغانستانی با هماهنگی‌هایی که می‌شود، بتوانند وارد جمهوری اسلامی شوند و تا مرز خروجی به سمت عراق بروند.