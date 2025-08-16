خروج ۸۴۴ هزار مهاجر غیرمجاز از مرزدوغارون

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر سید آبادی اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۸۴۴ هزار نفر تبعه غیرمجاز که در خراسان رضوی حضور داشتند از مرز دوغارون خارج شده اند.

مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی افزود: هر روز به طور میانگین حدود ۳ الی ۴ هزار نفر از مرز دوغارون خارج می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: به لحاظ اینکه بعضی از اتباع غیرمجاز ودیعه مسکن یا مراودات مالی داشته و نیاز به تسویه حساب داشتند، روند اخراج اتباع غیرمجاز تا شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

سید آبادی تاکید کرد: در بازه زمانی اجرای طرح بازگشت اتباع غیرمجاز افغانستانی از ایران به کشورشان از همه ظرفیت‌های لازم در راستای تکریم خروج عزتمندانه آنها استفاده شده است.

مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: ورود قانونی اتباع هر کشوری به ایران مهمترین رویکرد دولت است، کسانی که به صورت مجاز وارد ایران می‌شوند از همه خدمات پیش بینی شده بهره مند خواهد شد.