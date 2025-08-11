میدان بزرگ جشنواره لوکارنو به محل تظاهرات حامیان غزه بدل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، میدان بزرگ جشنواره فیلم لوکارنو، شنبه شب محل تظاهراتی شد که توسط فعالان محلی برگزار شد و خواستار پایان خشونت در غزه بودند.
این تظاهرات پیش از اولین نمایش جهانی فیلم «جشن تولد» ساخته میگل آنخل خیمنز با بازی ویلم دافو، ویک کارمن سون و اما سوارز برگزار شد.
پیش از هر چیز معترضان و حاضران برای نمایش به احترام مردم غزه یک دقیقه سکوت کردند. بسیاری از شرکتکنندگان کارتهایی را که شامل عبارت «نسلکشی را متوقف کنید» و «کلمات و اقدامات برای صلح، علیه بیتفاوتی» بود را بالا بردند. این کارتها همچنین شامل تصاویری از بانداژهای قرمز و خونین بودند.
این تظاهرات بدون تأیید جشنواره برگزار شد و کارتها در ورودی میدان بزرگ و در محل برگزاری، پیش از نمایش فیلم در فضای باز توزیع شدند و بیش از ۵ هزار شرکت کننده در جشنواره، این کارتها را دریافت کردند.
در پایان تظاهرات، جیونا آ نازارو، مدیر هنری جشنواره که برای معرفی فیلم روی صحنه رفته بود هم با اشاره به این همراهی بزرگ با مردم غزه، گفت: ما با شما هستیم، متشکریم. این سخنان وی با تشویق حضار در میدان روبهرو شد.
رسانههای محلی، برگزارکنندگان را گروهی از شهروندان غیرحزبی خواندند. این گروه در بیانیهای که به مطبوعات محلی ارسال شد، گفت: شب افتتاحیه، جشنواره فیلم لوکارنو با سخنان شجاعانه جیونا نازارو مدیر آن، خشم خود را از رنج غمانگیزی که از طریق نقض مداوم حقوق بشر بر مردم غزه وارد شده، ابراز کرد و ما عمیقاً سپاسگزاریم.
بخش پیازا گرانده جشنواره فیلم لوکارنو، مکان روبازی است که تا ۸ هزار نفر گنجایش دارد.
اعتراضات مشابهی در حمایت از مردم فلسطین در جشنواره فیلم لوکارنو سال پیش نیز رخ داد و فعالان محلی و شرکتکنندگان جشنواره هنگام نمایش فیلمی درباره فلسطین گرد هم آمدند تا از مردم غزه دفاع کنند.
جشنواره فیلم لوکارنو چهارشنبه شب (۶ آگوست) با نمایش فیلم درام فرانسوی-ارمنی «در سرزمین آرتو» ساخته تامارا استپانیان در پیازا گرانده آغاز شد.
