جشنواره لوکارنو کارش را با ادای احترام به غزه شروع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «با حسن در غزه» ساخته کمال الجعفری فیلمساز فلسطینی، فیلم افتتاحیه جشنواره لوکارنو ۲۰۲۵، برای بسیاری سفری تصویری و تکان‌دهنده به غزه سال ۲۰۰۱ بود.

«با حسن در غزه» که آغازگر بخش مسابقه بین‌المللی امسال لوکارنو شد، الجعفری در این فیلم حسن را که یک راهنمای محلی است، در یک سفر جاده‌ای در سال ۲۰۰۱ همراهی می‌کند. این ۲ در جست وجوی عبدالرحیم هستند که کارگردان سال ۱۹۸۹ با او آشنا شده بود. الجعفری در نوجوانی در بخش نوجوانان زندان صحرایی نَقَب اسرائیل با این پسر نوجوان دوران محکومیت خود را سپری کرد.

این فیلم که هستی گمشده سرزمین و مردم غزه را دوباره کشف می‌کند، بر مبنای فیلمی ویدئویی شکل گرفته که ۲۴ سال پیش فیلمبرداری شده و اخیرا در سفری به این منطقه دوباره کشف شده است.

الجعفری این فیلم خود را ادای احترام به غزه و مردمش، به تمام چیزهایی که پاک شده بودند و در این لحظه ضروری وجود یا عدم وجود فلسطینیان، نگاه کردن به آنها ضرورت داشت خوانده است.

جونا ناتزارو دبیر هنری لوکارنو در مراسم افتتاحیه، بخشی از سخنرانی خود را به بحران غزه اختصاص داد و گفت: فیلم‌هایی در جشنواره امسال اکران می‌شوند که درباره وضعیت دنیا و جنگ‌های بی‌شماری هستند که ادامه دارد و جان میلیون‌ها انسان بی‌گناه را می‌گیرد. به عنوان جامعه و فرد، وظیفه داریم همیشه چشم خود را باز نگه داریم و به‌ویژه وقتی رنج به یک مسئله روزانه بدل می‌شود باید پرسش داشته باشیم. باید ویرانی غیرقابل‌تحمل غزه و این تراژدی انسانی وحشتناک را که به واسطه خشونت سیستمی بمباران و سرکوب، به کشتار مردم فلسطین منجر شده، محکوم کنیم.

در افتتاحیه هفتاد و هشتمین جشنواره فیلم لوکارنو، وزیر فرهنگ الیزابت باوم-اشنایدر از شجاعت این جشنواره قدردانی کرد و گفت آثار بحث‌برانگیز همیشه در لوکارنو به نمایش گذاشته شده‌اند و امسال با یک فیلم مستند از غزه، این جشنواره «نگاهی منحصر به فرد» به منطقه دارد.

این جشنواره از زمان آغاز کار خود در دهه ۱۹۴۰، همواره خود را از نو ساخته و از پرداختن به موضوع‌های بحث‌برانگیز دریغ نکرده است به عنوان مثال، در طول جنگ سرد، جشنواره فیلم لوکارنو توجه ویژه‌ای به آثار اروپای شرقی داشت.

ریاست هیئت داوران هفتاد و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم لوکارنو را ریتی پان فیلمساز کامبوجی برعهده دارد و این جشنواره که از ۶ آگوست (چهارشنبه) کارش را شروع کرده تا ۱۶ آگوست (۱۵ مرداد) در سوئیس به کار خود ادامه می‌دهد.