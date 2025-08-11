رضا عبدالهزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان سمنان و با هدف کاهش مصرف و مدیریت ناترازی انرژی، ساعت کاری تمامی دستگاههای اجرایی و بانکهای استان روز سهشنبه ۲۱ مرداد از ساعت شش صبح لغایت ١١ صبح کاهش یافته است و همچنین در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تعطیل خواهند بود.
وی با اشاره به ضرورت تداوم ارائه خدمات ضروری به مردم گفت: واحدهای عملیاتی و خدماترسان که به صورت مستقیم به مردم شریف استان ارائه خدمت میکنند.
معاون استاندار سمنان تصریح کرد: همچنین بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی، دستگاههای امنیتی و انتظامی، واحدهای کشیک و همچنین شعب کشیک بانکها، طبق روال معمول فعال خواهند بود.
