کاهش ساعت کاری ادارات و بانک‌های کردستان؛چهارشنبه تعطیل شد

سنندج- ساعت کاری ادارات و بانک‌های استان کردستان در روز سه‌شنبه این هفته کاهشی و چهارشنبه تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم کارگروه مدیریت انرژی استان و با توجه به تداوم گرمای شدید هوا و ناترازی در مصرف انرژی، تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسات آموزشی استان کردستان، روز سه شنبه ۲۱ مرداد از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۱۱ دایر خواهد بود و روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تعطیل خواهند بود.

این تصمیم با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی اتخاذ شده است.

پیگیری‌های خبرنگار حاکی از آن است که فعالیت دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی مشمول این تعطیلی نبوده و ساعات کاری آن‌ها بدون تغییر ادامه خواهد داشت.

