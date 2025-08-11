به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر تقوی، بعد از ظهر دوشنبه، در نشست صمیمی با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار، با تاکید بر اهمیت رسانه و فضای مجازی، اظهار داشت: رسانهها نقش بسزایی در سالمسازی فضای اجتماعی و سیاسی جامعه دارند، اما متأسفانه در برخی موارد شاهدیم که برخی فعالان رسانهای بدون رعایت اصول حرفهای و اخلاقی، به دنبال منافع شخصی و باجگیری هستند.
وی افزود: ما در ملارد با فعالان مجازی غیرمجاز و بیاخلاق مواجه بودهایم که علاوه بر ایجاد حاشیه، فضای رسانهای را مخدوش کردهاند، تلاش شده با برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی، آنها را به مسیر درست هدایت کنیم، اما در مواردی نیز مجبور به برخورد قانونی شدهایم.
فرماندار ملارد همچنین به مشکلات اجتماعی ملارد اشاره کرد و گفت: با وجود جمعیتی حدود ۵۰۰ هزار نفر، هنوز حتی یک سالن سینما در ملارد وجود ندارد که این امر نشاندهنده ضعف در نشاط اجتماعی است، محدودیتها و مشکلات اقتصادی و آموزشی نیز مزید بر علت شده و تصویر نامطلوبی به جوانان ارائه میدهد.
تقوی در پایان تصریح کرد: مردم ملارد خواهان توجه جدی مسئولان به این مسائل هستند و انتظار دارند مسئولین فرهنگی و سایر نهادها پاسخگوی مطالبات آنها باشند.
