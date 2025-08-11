  1. استانها
نبود سینما و محدودیت‌ها جوانان را با چالش مواجه کرده است

ملارد- فرماندار ملارد گفت: با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر در ملارد، هنوز حتی یک سالن سینما نداریم و این موضوع نشاط اجتماعی جوانان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر تقوی، بعد از ظهر دوشنبه، در نشست صمیمی با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار، با تاکید بر اهمیت رسانه و فضای مجازی، اظهار داشت: رسانه‌ها نقش بسزایی در سالم‌سازی فضای اجتماعی و سیاسی جامعه دارند، اما متأسفانه در برخی موارد شاهدیم که برخی فعالان رسانه‌ای بدون رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی، به دنبال منافع شخصی و باج‌گیری هستند.

وی افزود: ما در ملارد با فعالان مجازی غیرمجاز و بی‌اخلاق مواجه بوده‌ایم که علاوه بر ایجاد حاشیه، فضای رسانه‌ای را مخدوش کرده‌اند، تلاش شده با برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی، آنها را به مسیر درست هدایت کنیم، اما در مواردی نیز مجبور به برخورد قانونی شده‌ایم.

فرماندار ملارد همچنین به مشکلات اجتماعی ملارد اشاره کرد و گفت: با وجود جمعیتی حدود ۵۰۰ هزار نفر، هنوز حتی یک سالن سینما در ملارد وجود ندارد که این امر نشان‌دهنده ضعف در نشاط اجتماعی است، محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی و آموزشی نیز مزید بر علت شده و تصویر نامطلوبی به جوانان ارائه می‌دهد.

تقوی در پایان تصریح کرد: مردم ملارد خواهان توجه جدی مسئولان به این مسائل هستند و انتظار دارند مسئولین فرهنگی و سایر نهادها پاسخگوی مطالبات آن‌ها باشند.

