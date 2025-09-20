باید برای رفع معضلات اجتماعی و فرهنگی در ملارد راهکار عملی ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر تقوی، صبح شنبه، در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان تهران، اظهار داشت: متأسفانه در سال جاری آمار خودکشی در ملارد افزایش داشته که نسبت به سال‌های گذشته روند افزایشی داشته است.

وی افزود: این موضوع بیانگر آن است که اقدامات انجام‌شده در حوزه اجتماعی و فرهنگی کافی نبوده و باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، آسیب‌های موجود در جامعه شناسایی و برای رفع آن‌ها راهکار عملی ارائه شود.

فرماندار ملارد ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ بیش از یک‌هزار و ۲۳۰ ازدواج در ملارد به ثبت رسید، اما هم‌زمان شاهد افزایش آمار طلاق و کاهش نسبی ازدواج بوده‌ایم که این مسئله به همراه رشد آسیب‌های اجتماعی، زنگ خطر جدی برای آینده ملارد به شمار می‌رود.

تقوی با اشاره به شرایط خاص ملارد گفت: مهاجرپذیری بالا، تراکم دانش‌آموزی در برخی مدارس و کمبود زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی، موجب تشدید مشکلات شده است.

وی تأکید کرد: اگرچه اقدامات متعددی در حوزه اجتماعی صورت گرفته، اما همچنان فاصله زیادی با شرایط مطلوب داریم و لازم است تمامی دستگاه‌ها با همکاری و هم‌افزایی بیشتر، برای بهبود وضعیت گام‌های مؤثرتری بردارند.