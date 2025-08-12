به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدیوسف طباطبایی نژاد صبح سه شنبه در دیدار با اعضا ستاد برگزاری نماز جمعه اصفهان با اشاره به اهمیت نماز جمعه به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی، اظهار داشت: امام خمینی (ره) فرمودند اگر در این انقلاب هیچ کاری نشده باشد جز اقامه نماز جمعه، کار مهمی انجام شده است.

وی افزود: امروز در سراسر کشور در بیش از ۹۰۰ نقطه نماز جمعه اقامه می‌شود که این امر نشان‌دهنده وحدت و صفای دینی جامعه است و نماز جمعه فرصتی برای دیدارهای جمعی، حل مشکلات و تقویت روحیه همدلی است.

امام جمعه اصفهان با بیان نقش والدین در تربیت دینی فرزندان، گفت: ریشه انجام کارهای خوب مانند شرکت در نماز جمعه را باید در تربیت والدین جست‌وجو کرد و این نعمتی است که باید شکرگزار آن بود.

نماینده ولی فقیه در استان در ادامه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیرعنوان کرد: جنگ بین طاغوتیان و جبهه حق همواره در طول تاریخ وجود داشته و خداوند نیز می‌فرماید ما برای پیامبران دشمن قرار دادیم «وکذلک جعلنا لکل نبی عدو»

وی افزود: در آیه دیگری خداوند می‌فرماید: «اگر نبود که خداوند برخی از بندگان فاسد را با بندگان مؤمن خود دفع نمی‌کرد، دشمنان همه مکان‌های عبادت را از بین می بردند».

آیت الله طباطبایی نژادعنوان کرد: این جنگ نیز مانند جنگ تحمیلی ۸ ساله، درس‌های بزرگی برای ما داشت، چرا که دشمن باور نمی‌کرد که ایران بتواند در برابر آمریکا بایستد، اما ما با توکل به خدا و مقاومت، عزت اسلام و ایران را حفظ کردیم.

وی اضافه کرد: این جنگ نیز تأثیر زیادی داشت، هم چنان که پس از جنگ تحمیلی هشت ساله دیگر امکان ندارد که هیچیک از کشورهای همسایه وارد جنگ زمینی با ما شوند، زیرا در آن هشت سال همه دنیای کفر علیه ما بود، اما تنها حکومتی که حتی یک وجب از خاک کشور را نداد جمهوری اسلامی بود.

عضو خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: دشمن باور نمی‌کرد که چنین اتفاقی رخ دهد و کسی در دنیا باور نمی‌کرد که کشوری با آمریکا مقابله کند و پایگاه‌های مهم آنها را در منطقه مورد اصابت قرار دهد.

آیت الله طباطبایی نژاد با اشاره به دلایل پذیرش آتش‌بس در جنگ اخیر، افزود: در اسلام، اگر دشمن پیشنهاد صلح دهد، ما موظف به پذیرش آن هستیم، هم چنان که قرآن می‌فرماید حتی با کفار نیز باید با عدالت رفتار کرد و ما مناطق غیرنظامی را هدف قرار نمی‌دهیم، اما در برابر دشمنی که قصد جنگ دارد، مقاومت می‌کنیم.

عضو خبرگان رهبری با تاکید بر دیدگاه و نظر اسلام درباره صلح با دشمن تصریح کرد: آنچه که جایز نیست ما با کفار انجام دهیم بیعت است و این نوع تحت فرمان بودن را در طول تاریخ هیچ پیامبر، امام و مؤمنی انجام نداده است، یعنی گاوشیرده و تحت فرمان دشمن نباشیم.

امام جمعه اصفهان با انتقاد از برخی کشورهای اسلامی که تحت فرمان قدرت‌های خارجی هستند، گفت: برخی از سران کشورهای اسلامی مانند جنازه‌هایی هستند که تحت فرمان آمریکا حرکت می‌کنند، اما ما به حکم شرع و قرآن، هرگز تحت فرمان غیرخدا نخواهیم بود.

وی افزود: خداوند در آیه دیگری خطاب به پیامبر (ص) می‌فرماید: " اگر خواستند خدعه کنند، خداوند برای تو کافی است و با نصرت خود و مؤمنین تو را حمایت می‌کند و بین مؤمنین الفت ایجاد می‌کند"، یعنی حتی اگر احتمال خدعه نیز وجود دارد، اگر دشمن قصد جنگ نداشت، ما نیز نباید جنگ را ادامه دهیم.

وی الفت و یکدلی ایجاد شده در بین ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه از اراده خدا بیان کرد و گفت: جنگ، سختی دارد، اما عزت نیز به همراه دارد و اینکه در برخی کشورها پرچم ایران را بالا بردند و پرچم آمریکا را زیر پا قرار دادند نشان از این امر است.

گفتنی است در ابتدای این جلسه حجت الاسلام و المسلمین هاشمی ریئس ستاد اقامه نماز جمعه استان اصفهان از دست اندرکاران برپایی مراسم سیاسی عبادی نماز جمعه تقدیر به عمل آورد.