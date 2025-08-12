تأکید بر تحول دیجیتال، حمایت از تولید و عبور از زیان انباشته

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری بانک پارسیان به مناسبت روز خبرنگار، روز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ با حضور مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد بانک پارسیان در فضایی رسمی و با حضور اصحاب رسانه در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.
مدیران ارشد بانک پارسیان در سخنرانیهای خود با تأکید بر اهمیت نقش خبرنگاران در ارتقای آگاهی عمومی، به بیان اقدامات و دستاوردهای بانک در سال گذشته و برنامههای آینده پرداختند. بخش قابل توجهی از اظهارات مدیرعامل و قائم مقام به شفافسازی عملکرد، ارائه آمار دقیق و تشریح سیاستهای کلان بانک اختصاص داشت.
در ادامه نیز با حضور معاونین فناوریهای نوین مالی و اطلاعاتی، مالی و امور مجامع، شعب و پشتیبانی، حقوقی و وصول مطالبات و مدیر اعتبارات این بانک، پرسشهای خبرنگاران در موضوعات گوناگون مطرح و پاسخهای لازم ارائه شد.
حرکت به سوی سهولت خدمات بانکی و تقویت قرضالحسنه
جواد شکرخواه، مدیرعامل بانک پارسیان، در ابتدای سخنان خود با تبریک روز خبرنگار و یادآوری خاطره شهدای عرصه خبر، بر رسالت و نقش خطیر خبرنگاران در مدیریت افکار عمومی تأکید کرد.
وی ضمن آرزوی قبولی عزاداریهای ایام محرم برای حاضران و تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی (ع)، گفت: سال گذشته نیز در خدمت شما بودیم و درباره مسیر پیشروی بانک پارسیان گفتوگو کردیم. امروز میتوانم بگویم بسیاری از اهدافی که آن زمان مطرح شد، اکنون محقق شده است.
شکرخواه با اشاره به تلاش بانک برای شفافیت بیشتر و بهبود ساختار مالی، اظهار داشت: در یک سال گذشته، نسبتهای مالی بانک پارسیان به شکل چشمگیری بهبود یافته است. این مسیر، مطابق برنامهای که در نشست پیشین با رسانهها اعلام کرده بودیم، با جدیت دنبال شد.
مدیرعامل بانک پارسیان با تاکید بر لزوم تسهیل استفاده مردم از خدمات مالی افزود: ما بیش از آنکه صرفاً به فکر افزایش سودآوری باشیم، به این میاندیشیم که مردم بتوانند نیازهای بانکی ضروری خود را آسانتر و سریعتر برطرف کنند. در همین راستا، توسعه صندوق قرضالحسنه، ایجاد پلتفرمهای آنلاین و ارائه خدمات در بستر مجازی از جمله اقدامات مهم ما بوده است. سامانه تسهیلات مجازی “پارس وام” نمونهای از این خدمات است که اخیراً رونمایی شد.
وی با ارائه آمار عملکرد بانک در حوزه قرضالحسنه گفت: در سال گذشته حدود ۷ همت تسهیلات قرضالحسنه در بخشهای ازدواج، فرزندآوری و اشتغال در مناطق محروم کشور پرداخت کردهایم و این در بانکهای خصوصی بی سابقه است. از ابتدا تا امروز، این رقم تاکنون به بیش از ۲۵ همت رسیده و حدود ۴۰۰ هزار نفر از مردم عزیزمان از این تسهیلات بهرهمند شدهاند. این نشان میدهد که بانک پارسیان به مسئولیت اجتماعی خود پایبند است و سیاستهای کلان کشور را با جدیت دنبال میکند.
شکرخواه با اشاره به شرایط اقتصادی ناشی از تحولات منطقهای نیز بیان کرد: جنگ ۱۲ روزه اخیر و حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی، فضای ابهام و عدم اطمینان اقتصادی ایجاد کرد که طبیعی است بر تصمیمگیریهای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی اثر بگذارد. در چنین شرایطی، وظیفه ما ایجاد آرامش در جامعه و حمایت از کسبوکارهاست.
مدیرعامل بانک پارسیان تأکید کرد: در مواجهه با مشتریان و بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط که به دنبال تأمین مالی هستند، رویکرد ما تسهیلگری است نه سختگیری. تمدید تسهیلات و همراهی با تولیدکنندگان در دستور کار قرار دارد تا شرکتها و کارگاهها دچار وقفه در فعالیت و تولید نشوند.
شکرخواه با بیان اینکه بخش مهم دیگر ایجاد اطمینان فضای کسب و کار به عهده مسئولین اقتصادی کشور است به تلاشها و اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در ایجاد ثبات اقتصادی اشاره کرد و تمدید مهلت اظهارنامه مالیاتی را نمونهای از همکاری دولت با فعالان اقتصادی دانست.
مدیرعامل بانک پارسیان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر توسعه جدی بخش فناورانه بانک پارسیان گفت: اقدامات خوبی از یکسال و نیم گذشته در موضوع امنیت اطلاعات در سامانه و پلتفرمها انجام شده است و در چند ماهه گذشته اثرات خود را به خوبی نشان داده است.
وی در پایان تصریح کرد: بانک پارسیان در حال توسعه و تکمیل زنجیره خدمات آنلاین خود است تا حضور فیزیکی مردم در شعب را به حداقل برساند و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال، سامانهای جامع برای ارائه همه خدمات بانکی بهصورت غیرحضوری برای اشخاص حقیقی و حقوقی راه اندازی کنیم.
عبور از زیان تا تحول دیجیتال
در ادامه این نشست مصطفی ضرغامی، قائممقام مدیرعامل و عضو هیأتمدیره بانک پارسیان، با اشاره به دیدگاه نظریهپرداز اجتماعی «یورگن هابرماس» درباره خبرنگاران گفت: خبرنگار بانکی نقش واسطهی ارتباطی آگاه و متعهد را بر عهده دارد که با ویژگیهایی اعم از دانش تخصصی و خودآگاهی حرفهای، به درک عمیق از نظام بانکی دست مییابد و این دانش را با زبانی ساده، قابل فهم و اثرگذار برای عموم جامعه ترجمه میکند و با تسهیل گفتوگوی عقلانی، پلی میان بانکها و مشتریان میسازد و به اعتماد و سلامت و پیشرفت نظام بانکی کمک میکند.
وی با بیان اینکه شغل خبرنگاری به دلیل اهمیت، اثرگذاری گسترده و ماهیت اجتماعیاش منحصر به فرد است، افزود: خبرنگار میتواند با یک خبر یا گزارش، امید یا ناامیدی را به جامعه منتقل کند و نقش مهمی در تصویرسازی از مسئولان ایفا نماید.
وی با ارائه گزارشی از عملکرد یکسال گذشته بانک، گفت: سالی که گذشت، سالی بسیار مهم و سرنوشتساز برای بانک پارسیان بود. فعالان حوزه اقتصادی و بانکی میدانند که این بانک با زیان انباشته مواجه بود، اما سال گذشته نخستین سالی بود که توانست به سودآوری برسد. این تحول بزرگ، اثر جانبی مهم دیگری نیز داشت و آن ارتقای نسبت کفایت سرمایه بانک بود.
ضرغامی افزود: نسبت کفایت سرمایه بانک که طی چند سال اخیر منفی بود به بالاتر از چهار درصد رسید. در چارچوب الزامات ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، بر اساس این الزامات، بهمنماه سال گذشته مجمع عمومی فوقالعاده بانک پارسیان برگزار شد و برنامه پنجساله آینده بانک به تصویب رسید.
ضرغامی ادامه داد: بر اساس این برنامه، در افق سال ۱۴۰۷ سرمایه بانک به حدود ۱۰۰ همت خواهد رسید و نسبت کفایت سرمایه بالای ۱۲ درصد خواهد بود. در حال حاضر، بر اساس استانداردهای کمیته بال، نسبت کفایت سرمایه برای نظام بانکی ایران بومیسازی شده و ۸ درصد تعیین شده است.
رشد ۸۶ درصدی درآمدها و جهش سودآوری
قائممقام مدیرعامل بانک پارسیان گفت: سال گذشته توانستیم حدود ۴۲ همت سود شناسایی کنیم. اگر تراز تلفیقی شامل بانک و شرکتهای وابسته و تابعه را در نظر بگیریم، میزان سود به ۵۳.۲ همت رسید. مجموع درآمدهای بانک نیز نسبت به سال قبل ۸۶ درصد رشد داشت.
وی افزود: بانک پارسیان چند هلدینگ و شرکت زیرمجموعه دارد که از جمله آنها شرکت سرمایهگذاری پارسیان است که عمدتاً در بخش معدن و صنایع معدنی فعال است. سال گذشته با فروش «اپال کانی پارس»، دستاورد مالی مهمی برای بانک رقم خورد.
قائممقام مدیرعامل بانک پارسیان، در ادامه با اشاره به پروژههای سرمایهگذاری بانک گفت: در اواخر سال ۱۴۰۲، پروژه بسیار عظیمی در حوزه صنایع مس در استان سیستان و بلوچستان آغاز کردیم که با دریافت مجوزهای لازم و تأمین منابع مالی، هماکنون در حال اجراست. این پروژه افق بسیار روشنی را برای بانک رقم خواهد زد.
وی افزود: هلدینگ مالی پارسیان نیز که متشکل از شرکتهایی همچون؛ تأمین سرمایه، لیزینگ، صرافی و سایر شرکتهای مرتبط با فعالیتهای بانکی است، در سال ۱۴۰۲ سود خالص ۳.۸ هزار میلیارد تومانی داشت که این رقم در سال گذشته به ۱۵.۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
سهم ۴۰ درصدی صنعت از تسهیلات بانک پارسیان
ضرغامی با اشاره به حمایت بانک از بخش صنعت گفت: سال گذشته، از کل تسهیلات بانک، حدود ۴۰ درصد کل تسهیلات اعطایی بانک به بخش صنایع اختصاص یافت. بر اساس قانون برنامه هفتم و به تبع آن در قوانین بودجه سنواتی، نظام بانکی موظف به پرداخت تسهیلات تکلیفی است. در سال ۱۴۰۳ مجموع این تسهیلات تکلیفی برای نظام بانکی ۳۰۰ همت بود که سهم بانک پارسیان از این رقم، حدود ۲۵ تا ۲۶ همت، معادل ۸.۶ درصد کل تسهیلات تکلیفی بود. این در حالی است که سهم بانک در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۶ درصد بود. عمده این تسهیلات تکلیفی در بخشهای اشتغال، ازدواج، فرزندآوری و مسکن پرداخت شده است.
وی افزود: علاوه بر این، بانک پارسیان در حوزه تسهیلات راهبردی و استراتژیک نیز ورود جدی داشته و در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۷.۷ همت تسهیلات به پروژههای تولیدی و طرحهای عمرانی، عمدتاً در بخش خصوصی، اختصاص داده است.
توسعه خدمات نوین بانکی
قائممقام مدیرعامل بانک پارسیان گفت: یکی از اقدامات بنیادی بانک از سال گذشته، تحول دیجیتال و توسعه زیرساختهای فناوری بوده است. نظام بانکداری نوین نیازمند بستر دیجیتال و پلتفرمهای مدرن است و بدون آنها دستیابی به بانکداری پیشرفته ممکن نیست. در همین راستا، توسعه نئوبانک در دستور کار بانک قرار گرفت و فاز نخست پلتفرم اعتباری دیجیتال با عنوان «پارس وام» از ابتدای سال جاری راهاندازی شد که گام بسیار مهمی در دیجیتالیکردن خدمات بانکی به مشتریان به شمار میآید.
وی ادامه داد: لازمه تحول دیجیتال و ارائه محصولات و خدمات در بستر دیجیتال، ارتقای امنیت سایبری است، بهویژه با توجه به افزایش قابلتوجه حملات سایبری در سال جاری. بانک پارسیان برای حفاظت از دادهها و اطلاعات مشتریان، بخشی از پروژه عظیم «مرکز عملیات امنیت» (SOC) را به بهرهبرداری رساند که تحولی مهم در ارتقای امنیت بانک ایجاد کرده است.
ضرغامی افزود: در ادامه این مسیر، دو سامانه مهم دیگر نیز راهاندازی شد، نخست؛ سامانه مبارزه با پولشویی که بانک پارسیان بهعنوان اولین بانک کشور مطابق دستورالعملهای مربوطه اجرا کرده و مقرر است در نیمه اول شهریورماه بهطور رسمی معرفی شود. سامانههای طرح «نهضت ملی مسکن»، سامانه اختصاصی اعتبارسنجی اعتباری مشتریان با عنوان «ساپ»، سامانه پایش سپردهها و سامانه جامع محاسبات تسهیلات بانکی است که به بهره برداری رسیده است. اینها مجموعهای از ابزارهای نوین هستند که میتواند مدیریت منابع و مصارف بانک را در بستر دیجیتال به ثمر برساند.
کاهش چشمگیر مطالبات غیرجاری
قائممقام مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به اقدامات این بانک در تعیینتکلیف مطالبات معوق گفت: متأسفانه به دلایل تاریخی، بانک پارسیان حجم بالایی مطالبات غیرجاری داشت که از سالهای گذشته رسوب کرده بود. با پیگیریها و تلاشهای واحدهای حقوقی بانک و با کمک سیستم قضائی، بخش قابلتوجهی از این مطالبات تعیینتکلیف شد.
وی افزود: تنها در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۲۵۰پ رونده مطالبات غیرجاری به ارزش حدود ۳۷ همت تعیینتکلیف شد. نسبت مطالبات غیرجاری مانده از اصل نیز از ۱۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافت که شاخص بسیار مهمی در بهبود سلامت مالی بانک به شمار میرود.
پرسشهای خبرنگاران و پاسخ مدیران بانک پارسیان
خبرنگاران حاضر در بخش پایانی نشست خبری، پرسشهایی در حوزههای مختلف از مدیرعامل و اعضای هیأت عامل پارسیان مطرح کردند که عمدتاً بر محور دیجیتالیسازی خدمات بانکی، اجرای طرح نهضت ملی مسکن، فروش اموال مازاد و جزئیات عملکرد مالی بانک متمرکز بود.
نخستین سوال به روند دیجیتالیسازی فرآیند اعطای تسهیلات اختصاص داشت. یکی از خبرنگاران با اشاره به وعدههای پیشین، خواستار توضیح شد که آیا بانک تا پایان سال ۱۴۰۴ تمام تسهیلات اعم از تکلیفی و غیرتکلیفی را بهصورت غیرحضوری ارائه خواهد کرد یا خیر؟
پاسخ: زیرساختها و سامانههای لازم فراهم شده و در حال حاضر بخش قابلتوجهی از مشتریان میتوانند بدون مراجعه به شعب، از طریق موبایلبانک یا سامانههای آنلاین بانک، درخواست و دریافت تسهیلات داشته باشند. هدف بانک پارسیان پوشش صددرصدی این خدمات بهصورت غیرحضوری است، اما برای مشتریانی که مایل به مراجعه حضوری هستند محدودیتی ایجاد نخواهد شد. این تحول علاوه بر سهولت دسترسی، منجر به کاهش چشمگیر هزینههای عملیاتی بانک خواهد شد.
درخصوص عملکرد بانک پارسیان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، با توجه به مشکلات سامانه وزارت راه و شهرسازی در دو سال ابتدایی و درخواست ارائه آمار دقیق نیز اعلام شد: از زمان اتصال کامل سامانه وزارت مسکن به شبکه بانکی، تمامی پروندههای معرفیشده بررسی و پرداخت شده است. تاکنون در بانک پارسیان برای نهضت ملی مسکن ۳/۵ همت انعقاد قرارداد انجام شده که ۲/۵ همت در بخش ودیعه مسکن مستاجرین و به بیش از ۲۴ هزار متقاضی پرداخت شده است. تأخیرهای پیشین ناشی از مشکلات فنی سامانه بوده و بانک پارسیان در چارچوب سهمیه و ظرفیت ابلاغی، به تعهدات خود عمل کرده است.
موضوع فروش اموال و داراییهای مازاد نیز مورد سوال قرار گرفت. بر اساس الزامات قانون برنامه هفتم توسعه و مقررات بانک مرکزی، بانکها موظف به خروج از بنگاهداری هستند. بانک پارسیان پیش از ابلاغ رسمی قانون، اقدام به شناسایی و ارزشگذاری داراییهای مازاد کرده و کمیته تخصصی خروج از بنگاهداری تشکیل داد.
همچنین، پرسشی درباره میزان تحقق برنامههای سال ۱۴۰۳ مطرح شد. مدیران بانک اعلام کردند که با اجرای برنامههای اصلاح ساختار مالی و بهبود بهرهوری، بانک پارسیان از زیان انباشته خارج شده و به سودآوری رسیده است. بر اساس آمار ارائهشده، نسبت کفایت سرمایه بانک که پیشتر منفی بود، اکنون به بیش از ۴ درصد رسیده و رشد درآمدهای عملیاتی در سال گذشته به ۸۶ درصد بالغ شده است. همچنین حدود ۴۰ درصد از کل تسهیلات بانک در سال گذشته به بخش صنعت اختصاص یافته است.
ذکر این نکته ضروری است؛ نشست خبری بانک پارسیان در روز خبرنگار، علاوه بر قدردانی از نقش اصحاب رسانه، فرصتی برای ارائه تصویری شفاف از وضعیت مالی و عملیاتی این بانک بود. مدیرعامل و دیگر مدیران ارشد جزئیات عملکرد، بر برنامههای آتی در حوزه تحول دیجیتال، حمایت از بخش تولید، توسعه قرضالحسنه و تقویت سرمایه تأکید کردند.
پاسخهای آماری به پرسشهای خبرنگاران نشان داد که بانک پارسیان قصد دارد با ترکیبی از نوآوری، شفافیت و مسئولیت اجتماعی، جایگاه خود را در نظام بانکی کشور تقویت کند
