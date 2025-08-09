بسته اعتباری «فرصت» بانک پارسیان؛ تسهیلات تا ۳۰ میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، بر اساس اعلام بانک پارسیان، بسته اعتباری «فرصت» با هدف حمایت از کسب‌وکارهای فعال و افزایش قدرت نقدینگی پذیرندگان طراحی شده و به واجدین شرایط امکان بهره‌مندی از تسهیلاتی تا دو برابر واریزی شاپرکی ماهانه را می‌دهد. این تسهیلات با بازپرداختی تا سقف ۱۸ ماه، بدون نیاز به پایش سپرده و با روندی تسهیل‌شده ارائه می‌شود.

تسهیلات سریع، بدون پیچیدگی و متناسب با جریان مالی کسب‌وکار



در این طرح، پذیرندگانی که حداقل ۱.۵ میلیارد ریال در ماه واریزی شاپرکی دارند، در صورت برخورداری از مجوز فعالیت معتبر و رعایت ضوابط اعتباری، می‌توانند از این خدمت بهره‌مند شوند. بسته «فرصت» علاوه بر تسهیل در تامین مالی، دسترسی به مجموعه‌ای از خدمات و مزایای اختصاصی را نیز برای مشتریان فراهم می‌سازد.

مزایای ویژه‌ای که فقط در «فرصت» پارسیان می‌یابید:

افزایش سقف انتقال وجه درون‌بانکی و بین‌بانکی برای پذیرندگان

برخورداری از چک امن دیجیتال (چکاد) برای تسهیل در مبادلات تجاری

دسترسی به بسته اعتباری نوید پارسیان به عنوان یک خدمت مکمل

بهره‌مندی از بیمه رایگان برای دارندگان حساب‌های جاری و پس‌انداز

تخفیف‌های ویژه در طرح بیمه اهالی پارسیان

امکان افتتاح حساب جاری با شرایط ساده‌تر و دریافت دسته‌چک



چطور اقدام کنیم؟

برای دریافت این تسهیلات ویژه، کافی است پذیرندگان به یکی از شعب بانک پارسیان مراجعه کنند یا با مرکز تماس و صدای پارسیان به شماره ۰۲۱۸۱۱۵۱۰۰۰ تماس بگیرند. کارشناسان این مرکز آماده ارائه اطلاعات بیشتر و راهنمایی متقاضیان هستند.