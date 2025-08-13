دریافت 6 MB
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۵۹

وزیر کشور: بیش از سه و نیم میلیون نفر از کشور خارج شدند

وزیر کشور گفت: بیش از سه و نیم میلیون نفر از کشور خارج شدند و حدود دو میلیون و چهارصد نفر هم به کشور بازگشتند.

