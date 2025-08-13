دریافت 6 MB کد خبر 6559776 https://mehrnews.com/x38M6Z ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۵۹ کد خبر 6559776 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۵۹ وزیر کشور: بیش از سه و نیم میلیون نفر از کشور خارج شدند وزیر کشور گفت: بیش از سه و نیم میلیون نفر از کشور خارج شدند و حدود دو میلیون و چهارصد نفر هم به کشور بازگشتند. کپی شد مطالب مرتبط حال و هوای حرم مطهر امام علی (ع) در آستانه اربعین حسینی بینالحرمین؛ منطقه عشاق اهل بیت (ع) پرواز زائران اربعین از فرودگاه بجنورد به نجف انجام شد برچسبها ایران عراق اربعین حسینی اربعین 1404
