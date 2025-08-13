عالم حقیقی، کسی است که جامعه را به برادری دعوت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مرجع تقلید در دیدار با جمعی از استادان حوزه علمیه امام حسن عسکری (ع) و مرکز تخصصی اسرا تهران، با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی، بر نقش برکتبخش خاندان عصمت و طهارت در جامعه تاکید کرد و افزود: امیدواریم این برکتها شامل حال ما، کشور، جامعه و دانشگاهها شود و شما بزرگواران بتوانید پیام اهلبیت (ع) را بهخوبی منتقل کنید، هیچگاه نباید ناامید بود، چراکه در کنار مائده الهی و در جمع مردم الهی قرار داریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اهمیت علم و جایگاه عالم را مورد توجه قرار داد و افزود: چیزی بالاتر از همنشینی با علم برای انسان وجود ندارد، علم حقیقتی است که از سه عنصر عالم، معلوم و حقیقت تشکیل شده و برتر از هر چیز دیگری است، وجود مبارک امیرالمؤمنین (ع) سخنگوی این حقیقت است و اگر عناصر محوری حوزه و دانشگاه بهدرستی شناخته شده و در جای خود قرار گیرند، جامعه با مشکلی روبهرو نخواهد شد.
آیتالله جوادی آملی با ذکر اینکه علم با موجودات مادی تفاوت دارد، بیان کرد: هر موجود مادی، خواه سنگ باشد یا طلا و نقره، وقتی در جایی قرار گیرد، جای دیگران را تنگ میکند؛ اما علم چنین نیست، علم نه زمینی است و نه صرفاً آسمانی، بلکه حقیقتی ملکوتی است که وقتی وارد قلب انسان شود، هم خود فرد را گسترش میدهد و هم برای دیگران جا باز میکند، علم شرحصدر میآورد و ظرفیت درک را افزایش میدهد.
وی تصریح کرد: اگر علم به حقیقت خود شناخته نشود و از پیوند با زمین و آسمان یعنی آغاز و انجام الهی جدا، و از مبدا و معاد تهی شود، این علم سردخانهای است و به مجموعهای سرد و بیروح از محفوظات تبدیل میشود.
وی اضافه کرد: ما علمی زنده میخواهیم؛ علمی که از خدا آغاز شود و به خدا بازگردد، اگر ۲ بُعد اصلی علم یعنی اینکه از کجا آمده و برای چه آفریده شده حذف شود، علم مثله و ناقص میشود و چنین علمی نه انسان تربیت میکند و نه رشد میدهد، بلکه حوادثی مانند غزه و امثال آن را به وجود میآورد.
آیت الله جوادی آملی همچنین مسئولیت حوزه و دانشگاه در تربیت انسان و حل مشکلهای اجتماعی و فرهنگی کشور را یادآور شد و تاکید کرد: اگر جایگاه حقیقی عناصر محوری حوزه و دانشگاه شناخته شده و در مسیر صحیح قرار گیرد، کشور میتواند بسیاری از دغدغهها و مشکلات کنونی را حل کند.
