سمانه حسنپور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان لرستان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامههای در دست اجرا برای آمادهسازی ورزشگاه تختی خرمآباد جهت میزبانی از مسابقات لیگ برتر فوتبال توسط تیم خیبر، جزئیات تأمین مالی این پروژه را تشریح کرد.
برآورد اولیه ۹۰ میلیارد تومانی برای بهسازی ورزشگاه
حسنپور با بیان اینکه بر اساس برآوردهای اولیه، حداقل اعتبار مورد نیاز برای بهسازی ورزشگاه تختی به منظور تأمین استانداردهای سازمان لیگ برتر فوتبال حدود ۹۰ میلیارد تومان است، گفت: در حال حاضر ۳۴ میلیارد تومان از این اعتبار در استان تأمین شده است.
وی افزود: از این میزان، ۲۰ میلیارد تومان به صورت نقدینگی به خزانه اداره کل ورزش و جوانان استان واریز شده تا پرداختها به پیمانکاران پروژه انجام شود.
درخواست کمک مالی از وزارت ورزش و جوانان
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان با اشاره به مکاتبات انجامشده با وزارت ورزش و جوانان برای جذب منابع بیشتر، اظهار داشت: با توجه به کسری اعتبار، از وزارتخانه درخواست کردهایم تا باقی مانده منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه را تأمین کند.
تمایل استان به تسریع در بهسازی ورزشگاه
حسنپور با تقدیر از عملکرد پیمانکاران حاضر در پروژه، خاطرنشان کرد: استان لرستان علاقهمند است با توجه به پیشرفت خوب کار و تلاش پیمانکاران، حمایتهای بیشتری برای تسریع در بهسازی ورزشگاه تختی انجام شود تا این ورزشگاه هرچه سریعتر آماده میزبانی از مسابقات لیگ برتر شود.
وی در پایان تأکید کرد: با تکمیل این پروژه، ورزشگاه تختی خرمآباد به یکی از استانداردترین ورزشگاههای کشور تبدیل خواهد شد و میتواند نقش مهمی در توسعه ورزش استان ایفا کند.
شتاب بازسازی ورزشگاه تختی خرمآباد برای میزبانی تیم خیبر
بنابراین گزارش، با نزدیک شدن به آغاز فصل جدید رقابتهای لیگ برتر فوتبال، پروژه بازسازی و نوسازی ورزشگاه تختی خرمآباد - یکی از قدیمیترین ورزشگاههای لرستان - وارد مراحل پایانی خود شده است.
این مجموعه که سابقه طولانی در میزبانی مسابقات فوتبال دارد، این روزها شاهد اجرای پروژهای گسترده برای بازسازی سکوها، زمین چمن، تأسیسات و بهبود زیرساختهاست تا میزبانی شایستهای برای تیم خیبر خرمآباد در لیگ برتر باشد.
پیش از این نیز در جریان بازدید جمعی از مسئولان ورزشی استان، مدیران فنی و پیمانکاران از روند پیشرفت عملیات بازسازی این مجموعه مسعود عبدی، مالک باشگاه خیبر، گفته بود: «با حمایت اداره کل ورزش و جوانان و استانداری، روند بازسازی با سرعت مطلوبی پیش میرود و امیدواریم به زودی به بهرهبرداری برسد.»
وی تأکید کرد که تکمیل این ورزشگاه نهتنها برای خیبر، بلکه یک سرمایهگذاری بلندمدت برای ورزش لرستان است.
فرهاد دیناروند، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان لرستان، نیز بر لزوم رعایت استانداردهای فنی و ایمنی تأکید کرد و گفت: «ورودی و جایگاه ویژهای برای بانوان طراحی شده و با جهاد کشاورزی برای اختصاص ورودی مستقل هماهنگی شده است.»
وی ابراز امیدواری کرد که در اولین بازی خانگی خیبر، شاهد حضور پررنگ بانوان باشیم.
