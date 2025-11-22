مجوز برگزاری مسابقات فوتبال در ورزشگاه شهید امینی میناب صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور با قدردانی از حمایت‌های ویژه استاندار هرمزگان در اجرای این طرح اظهار کرد: عملیات بهسازی و نوسازی ورزشگاه شهید جهانگیر امینی میناب از ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز شد و تنها طی ۴۵ روز با تلاش شبانه‌روزی مجموعه عوامل اجرایی به پایان رسید.

او افزود: این پروژه یکی از نمونه‌های موفق هم‌افزایی و مدیریت میدانی در حوزه عمرانی بود که با هدف حمایت از ورزشکاران، افزایش نشاط اجتماعی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های استاندارد ورزشی در شرق استان انجام شد و در نهایت ۳۰ آبان‌ماه مجوز رسمی برگزاری مسابقات لیگ دسته سوم کشور صادر شد.

صادقی‌پور با اشاره به مجموعه اقدامات انجام‌شده برای تطبیق ورزشگاه با استانداردهای سازمان لیگ گفت: در این مدت کوتاه، مجموعه‌ای کامل از عملیات اصلاحی، نوسازی و تجهیزاتی در ورزشگاه اجرا شد تا امکان میزبانی مسابقات کشوری فراهم شود.

او با قدردانی از حضور میدانی نماینده ویژه معاونت عمرانی و همکاری مدیران استانی و شهرستانی، تأکید کرد: تمام نواقص تا لحظه صدور تاییدیه نهایی برطرف شد و اقداماتی شامل اصلاح و بازسازی چمن، توسعه و بهسازی مسیرهای ورودی و محوطه، نوسازی سرویس‌های بهداشتی، احداث رختکن‌های جدید، بازسازی سکوها، تعویض کابل‌ها و تابلو برق، نصب انشعاب آب جدید، افزایش ارتفاع فنس حفاظتی، نصب نیمکت بازیکنان و داوران و تعویض لامپ‌های نورافکن‌ها بود.

به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، تأیید رسمی سازمان لیگ و برگزاری نخستین مسابقه لیگ دسته سوم در این ورزشگاه، نقطه‌عطفی در بازگشت مسابقات رسمی فوتبال به شهرستان میناب پس از چند سال انتظار است.

صادقی‌پور اظهار کرد: این دستاورد نتیجه همدلی، تلاش جهادی و هماهنگی کامل مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان، شهرداری میناب، اداره‌کل ورزش و جوانان، فرمانداری و همه نهادهای خدمات رسان است. امروز ورزشگاه شهید امینی با استانداردهای سازمان لیگ تطبیق یافته و آمادگی کامل برای میزبانی مسابقات کشوری را دارد.

او تأکید کرد: خدمت به جوانان و ارتقای زیرساخت‌های ورزشی، یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است و تجربه موفق ورزشگاه شهید امینی نشان داد که با هم‌افزایی، می‌توان پروژه‌های بزرگ را در زمان کوتاه و با کیفیت مطلوب به سرانجام رساند.