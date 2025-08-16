فرهنگسازی در مصرف آب نیازمند استفاده از ظرفیت ائمه جمعه و جماعات است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش آریانژاد صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در کردستان، گزارشی از وضعیت منابع آبی ارائه داد و گفت: برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب و کاهش بی‌سابقه نزولات جوی به چالش‌های جدی در این حوزه تبدیل شده است.

وی با اشاره به تأثیر تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین بر کاهش منابع آبی، افزود: تغییر اکوسیستم و افت مداوم سفره‌های زیرزمینی ضرورت مدیریت مصرف را بیش از گذشته آشکار می‌سازد.

آریانژاد ادامه داد: فرهنگ‌سازی در جامعه و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت مصرف بهینه آب، پیش‌شرط غلبه بر بحران کم‌آبی است و بدون همراهی مردم، برنامه‌های مدیریتی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان بر بهره‌گیری از ظرفیت ائمه جمعه و جماعات تأکید کرد و گفت: خطبه‌های نماز جمعه و اجتماعات مردمی بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ مصرف مسئولانه است و می‌تواند نقش مهمی در جلب مشارکت عمومی ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: با تعامل دستگاه‌های اجرایی، همراهی مردم و نگاه مسئولانه، عبور از بحران کم‌آبی در استان امکان‌پذیر خواهد بود.