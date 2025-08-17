به گزارش خبرنگار مهر، سعید خلجی ظهر یکشنبه در جلسه مدیریت منابع آب شهرستان ابهر، با اشاره به کاهش محسوس نزولات جوی در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته و میانگین بلندمدت، بر ضرورت مدیریت صحیح منابع آب تأکید کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به کاهش بارندگی‌ها، لزوم برنامه‌ریزی، صیانت و مراقبت از منابع آب شرب و کشاورزی بیش از گذشته احساس می‌شود و همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند موضوع آب را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

خلجی با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی افزود: کاهش ارتفاع سفره‌های آب زیرزمینی روندی صعودی یافته است و ادامه این شرایط می‌تواند تبعات جدی برای آینده منطقه به همراه داشته باشد.

فرماندار ابهر با تأکید بر اینکه مسئله آب تنها محدود به اداره امور آب نیست، گفت: این موضوع مسئولیتی فراگیر برای همه دستگاه‌هاست. در سال‌های اخیر به دلیل خشکسالی و کم‌بارشی، ضرورت دارد با مدیریت درست منابع موجود، آینده شهرستان با چالش‌های جدی مواجه نشود.

وی از همه دستگاه‌ها خواست برنامه عملیاتی مشخص خود را برای مدیریت منابع آب ارائه دهند و خاطرنشان کرد: «جهاد کشاورزی به عنوان اصلی‌ترین نهاد در حوزه مدیریت مصرف و بهره‌وری آب در بخش کشاورزی، مسئولیتی ویژه در این زمینه بر عهده دارد.