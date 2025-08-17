  1. استانها
کاهش ارتفاع سفره‌های آب زیرزمینی روندی صعودی یافته است

زنجان- فرماندار ابهر گفت: کاهش ارتفاع سفره‌های آب زیرزمینی روندی صعودی یافته است و ادامه این شرایط می‌تواند تبعات جدی برای آینده منطقه به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خلجی ظهر یکشنبه در جلسه مدیریت منابع آب شهرستان ابهر، با اشاره به کاهش محسوس نزولات جوی در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته و میانگین بلندمدت، بر ضرورت مدیریت صحیح منابع آب تأکید کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به کاهش بارندگی‌ها، لزوم برنامه‌ریزی، صیانت و مراقبت از منابع آب شرب و کشاورزی بیش از گذشته احساس می‌شود و همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند موضوع آب را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

خلجی با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی افزود: کاهش ارتفاع سفره‌های آب زیرزمینی روندی صعودی یافته است و ادامه این شرایط می‌تواند تبعات جدی برای آینده منطقه به همراه داشته باشد.

فرماندار ابهر با تأکید بر اینکه مسئله آب تنها محدود به اداره امور آب نیست، گفت: این موضوع مسئولیتی فراگیر برای همه دستگاه‌هاست. در سال‌های اخیر به دلیل خشکسالی و کم‌بارشی، ضرورت دارد با مدیریت درست منابع موجود، آینده شهرستان با چالش‌های جدی مواجه نشود.

وی از همه دستگاه‌ها خواست برنامه عملیاتی مشخص خود را برای مدیریت منابع آب ارائه دهند و خاطرنشان کرد: «جهاد کشاورزی به عنوان اصلی‌ترین نهاد در حوزه مدیریت مصرف و بهره‌وری آب در بخش کشاورزی، مسئولیتی ویژه در این زمینه بر عهده دارد.

