به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی شامگاه یکشنبه در آئین گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به وطن، خطاب به آزادگان اظهار داشت: مقاومت و پایمردی شما را هیچگاه فراموش نخواهیم کرد.

وی افزود: آزادگان با اراده پولادین خود در جنگ حق علیه باطل پیروز شدند و برای ایران اسلامی عزت و افتخار خلق کردند.

کرمی با بیان اینکه هر چه داریم از برکت خون شهدا و پایمردی ایثارگران، جانبازان و آزادگان است، گفت: آزادگان به عنوان سرمایه‌های ارزشمند نظام روایت‌گر دوران دفاع مقدس و انتقال‌دهنده جانفشانی شهدا و ایثارگران به نسل جوان هستند.

استاندار ایلام با اشاره به خاطرات ارزشمند آزادگان در طول سال‌های اسارت در اردوگاه‌های رژیم بعث عراق، گفت: این عزیزان با تحمل شکنجه‌های جسمی و روحی با اراده‌ای پولادین از آن دوران سخت سربلند بیرون آمدند. مقام معظم رهبری نیز با بیانی دقیق آزادگان را سرمایه‌های ارزشمند کشور معرفی کرده‌اند که حقیقتاً شایسته این عنوان هستند.

استاندار ایلام با اشاره به تقارن معنوی روز ۲۶ مرداد سالروز بازگشت آزادگان با بازگشت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) افزود: امروز شاهد یکی از زیباترین و مفهومی‌ترین تقارن‌ها یعنی تقارن عشق به وطن و عشق به اهل بیت (ع) هستیم.

وی اضافه کرد: مردم ایلام در دوران دفاع مقدس مرزدارانی شایسته بودند و امروز نیز به‌عنوان خادمین سیدالشهدا (ع) نقش‌آفرینی می‌کنند بخشی از این خادمین زوار، آزادگان و خانواده‌های شهدا و ایثارگران هستند که در پذیرایی از زوار حسینی صحنه‌های ماندگاری را رقم زده‌اند.

کرمی با تأکید بر جایگاه والای آزادگان در جامعه، تصریح کرد: آزادگان حق بزرگی بر گردن همه ما دارند اگر امروز در مسئولیت‌های مختلف خدمت‌گزار مردم هستیم بی‌تردید مدیون ایثار و فداکاری آزادگان شهدا و ایثارگران هستیم آنان در سخت‌ترین شرایط اردوگاه‌ها با حداقل امکانات، روابط اجتماعی مبتنی بر اخلاق حسنه را شکل دادند و عزت و آبرو را برای ایران اسلامی حفظ کردند.

وی در پایان ضمن تقدیر از نماینده محترم ولی‌فقیه در استان امام جمعه ایلام، فرمانده سپاه استان و سایر مسئولان حاضر در مراسم گفت: بنده تنها برای عرض ادب حضور یافتم و اعلام می‌کنم که بزرگی استقامت و فداکاری آزادگان را هرگز از یاد نخواهیم برد.