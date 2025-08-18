فرشچیان با آثارش نام ایران و اصفهان را در جهان بلندآوازه کرد

حامد مغروری، در حاشیه مراسم تشییع پیکر استاد محمود فرشچیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به جایگاه بی‌بدیل این هنرمند فقید در اعتلای هنر ایران و جهان پرداخت و تاکید کرد که نام فرشچیان با آثار ماندگارش همواره زنده خواهد ماند.

وی در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: استاد فرشچیان یکی از بزرگترین افتخارات شهر اصفهان بود و آثار ماندگار وی امروز سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: حضور جسمانی این هنرمند ممکن است دیگر در میان ما نباشد اما حضور وی با آثاری که خلق کرده در ذهن و دل هر مسلمان و دوستدار اهل بیت زنده است.

این هنرمند گرافیست برجسته کشور با اشاره به انگیزه‌های استاد فرشچیان در خلق آثار خود گفت: بسیاری از کارهای ایشان از سر اخلاص و بدون هیچ چشمداشتی انجام شد.

‌وی توضیح داد فرشچیان بارها اذعان کرده بود که آثارش را تنها برای دل خود و در مسیر عشق به اهل بیت خلق کرده و هیچ‌گاه هزینه‌ای برای آن‌ها دریافت نکرده است.

وی: تاکید کرد مزد واقعی این هنرمند را ائمه اطهار (ع) و مردم ایران با پذیرش و محبوبیت آثارش به وی بخشیدند.

حضور جاودانه در دل مردم

مغروری خاطرنشان کرد: حتی امروز که استاد در میان ما نیست، آثار وی همچون حضور زنده او در میان مردم جاری است.

وی افزود در سفر اخیر خود به مراسم اربعین هنگامی که چشمم به ضریح امام حسین (ع) افتاد به یاد استاد فرشچیان افتادم و برای وی دعا کردم. این نشان می‌دهد نام و یاد او همچنان با باورهای دینی و فرهنگی مردم ایران پیوند خورده است.

وی در ادامه گفت: استاد فرشچیان نه تنها در ایران بلکه در سطح بین‌المللی نیز یکی از بزرگ‌ترین نقاشان جهان به شمار می‌آید.

این استاد گرافیست بیان کرد: آثار استاد چنان کیفیت و نفوذی داشت که نام ایران و اصفهان را در جهان بلندآوازه کرد و به نوعی پرچمدار هنر ایرانی در عرصه‌های جهانی شد.

مغروری تاکید کرد: فرشچیان الگویی جهانی در نگارگری و هنر نقاشی بود و راهی تازه برای هنرمندان نسل‌های آینده گشود.

وی اظهار کرد: استاد فرشچیان با آثار فاخر و ماندگارش نه تنها بخشی از تاریخ هنر ایران بلکه بخشی از هویت فرهنگی مردم این سرزمین را رقم زد. وی تاکید کرد تا زمانی که هنر و فرهنگ ایرانی پابرجاست، نام و یاد فرشچیان نیز زنده خواهد ماند.