۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۵۰

آغاز رسمی مراسم تشییع استاد فرشچیان در اصفهان

اصفهان - مراسم تشییع استاد محمود فرشچیان دقایقی پیش بهصورت رسمی در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان آغاز شد.
