رشد ۶۶ درصدی تجارت ایران و قطر؛ همسایه جنوبی پلی به بازارهای خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، تجارت میان ایران و قطر در چهار ماهه نخست سال جاری با رشد ۶۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است؛ آماری که بهخوبی نشان میدهد روابط اقتصادی دو کشور همسایه وارد مرحلهای تازه از تعاملات شده است.
به گفته عباس عبدالخانی، رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قطر، این روند صعودی تنها به معنای افزایش عددی مبادلات نیست، بلکه بیانگر وجود ظرفیتهای واقعی برای حضور گستردهتر کالاهای ایرانی در بازار قطر و استفاده از این کشور بهعنوان پلی برای دسترسی به دیگر بازارهای منطقهای است.
قطر؛ دروازهای به بازارهای خلیج فارس
قطر در چشمانداز توسعه ملی ۲۰۳۰ خود، جایگاه ویژهای برای تبدیلشدن به هاب تجاری و مرکز صادرات مجدد کالاها تعریف کرده است. این کشور با سرمایهگذاری در زیرساختهای لجستیکی و بندری، قصد دارد مسیر جدیدی برای ورود و توزیع کالا در خلیج فارس و حتی فراتر از آن ایجاد کند.
به باور کارشناسان اقتصادی، این سیاست میتواند فرصتی ارزشمند برای صادرکنندگان ایرانی فراهم کند تا محصولات خود را از مسیر قطر به بازارهایی چون عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی برسانند؛ کشورهایی که سالهاست بهعنوان بازارهای هدف صادرات ایران شناخته میشوند.
ظرفیتهای صادراتی استانها روی میز دوحه
بر همین اساس نیز پیگیریها نشان میدهد که یکی از برنامههای کلیدی و راهبردی در مسیر گسترش روابط اقتصادی ایران و قطر، برگزاری همایشهای تخصصی معرفی ظرفیتهای صادراتی استانهای مختلف کشور است؛ رویدادهایی که قرار است به شکل هدفمند و با محوریت همکاریهای دوجانبه طراحی و اجرا شوند.
در مرحله نخست، سه استان خراسان رضوی، همدان و هرمزگان بهعنوان پایلوت این طرح انتخاب شدهاند. انتخاب این سه استان بیدلیل نیست؛ چراکه هر یک از آنها مزیتهای خاص خود را در حوزه صادرات دارند؛
خراسان رضوی با ظرفیتهای کشاورزی، صنایع غذایی و محصولات فرآوریشده.
همدان با توانمندی در حوزههای کشاورزی، صنایع دستی و تولیدات صنعتی.
هرمزگان بهعنوان استانی ساحلی و بندری، با موقعیت راهبردی برای صادرات دریایی و دسترسی مستقیم به خلیج فارس.
این همایشها با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و با حضور طیف گستردهای از فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و تولیدکنندگان برگزار خواهد شد. در واقع، این گردهماییها فرصتی فراهم میکنند تا تولیدکنندگان استانی بتوانند محصولات و توانمندیهای خود را بهطور مستقیم برای طرفهای قطری معرفی کرده و مسیرهای تازهای برای همکاری ترسیم کنند.
هدف اصلی چنین رویدادهایی صرفاً معرفی کالا نیست؛ بلکه ایجاد بسترهای ارتباطی پایدار میان تجار ایرانی و قطری، شناسایی حوزههای دارای مزیت رقابتی و حتی طراحی مدلهای جدید همکاری مشترک در حوزه لجستیک، بستهبندی و بازاریابی است. کارشناسان معتقدند اگر این ارتباطها بهدرستی مدیریت و تداوم یابد، میتواند به شکلگیری شبکهای منسجم از همکاریهای استانی و منطقهای منجر شود؛ شبکهای که نه تنها به نفع صادرات ایران است بلکه برای طرف قطری نیز جذابیت بالایی دارد، چرا که با تنوع و کیفیت کالاهای ایرانی آشنا میشود.
به بیان دیگر، این همایشها تنها یک برنامه مقطعی نیستند، بلکه میتوانند به سکوی پرتابی برای گسترش پایدار همکاریهای اقتصادی ایران و قطر تبدیل شوند و نقش استانها را در دیپلماسی اقتصادی کشور پررنگتر سازند.
مزیتهای صادراتی ایران؛ از غذا تا مصالح ساختمانی
یکی از نکات کلیدی در روابط اقتصادی ایران و قطر، تنوع ظرفیتهای صادراتی ایران و همزمان نیاز وارداتی قطر است. ایران در حوزههای مختلف از جمله مواد غذایی، محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی و مواد معدنی دارای توانمندیهای چشمگیر است. این توانمندیها نه تنها حاصل منابع غنی طبیعی کشور است، بلکه ریشه در تجربه و زیرساختهای تولیدی گستردهای دارد که طی سالها در استانهای مختلف شکل گرفته است.
از سوی دیگر، قطر به دلیل شرایط جغرافیایی و اقلیمی، امکان تولید بسیاری از کالاهای موردنیاز خود را ندارد و ناچار است بخش قابلتوجهی از نیازهای داخلی را از طریق واردات تأمین کند. جمعیت این کشور اگرچه محدود است، اما قدرت خرید بالای خانوارها و سطح بالای مصرف سرانه، بازار آن را برای صادرکنندگان جذاب کرده است. به همین دلیل، کالاهایی مانند محصولات غذایی با کیفیت، مصالح ساختمانی و مواد اولیه صنعتی همواره در صدر تقاضای وارداتی قطر قرار دارند.
نقطه تلاقی این دو واقعیت -یعنی ظرفیت تولیدی ایران و نیاز وارداتی قطر- فرصتی استثنایی برای شکلگیری روابط تجاری پایدار و بلندمدت میان دو کشور است ظرفیت تولیدی ایران و نیاز وارداتی قطر، فرصتی استثنایی برای شکلگیری روابط تجاری پایدار و بلندمدت میان دو کشور است؛ بهویژه آنکه اگر تولیدکنندگان ایرانی بتوانند محصولات خود را با استانداردهای بینالمللی، بستهبندی مناسب و قیمت رقابتی عرضه کنند، شانس بالایی برای تثبیت جایگاه در بازار قطر خواهند داشت.
کارشناسان معتقدند صادرات موفق تنها به حجم کالا محدود نمیشود؛ بلکه کیفیت و اعتمادسازی مهمترین عامل در تداوم روابط تجاری است. تجربه سایر کشورها نشان داده است که بازار قطر بهشدت به کیفیت و برندینگ حساس است و تنها محصولاتی میتوانند ماندگار شوند که علاوه بر قیمت مناسب، از نظر استانداردهای فنی، بهداشتی و بستهبندی نیز در سطح مطلوب قرار داشته باشند.
بنابراین، اگر ایران بتواند با تمرکز بر بهبود کیفیت، رعایت استانداردهای صادراتی، تقویت خدمات پس از فروش و بازاریابی حرفهای گام بردارد، کالاهای ایرانی نه تنها در بازار قطر جایگاه پایدار پیدا خواهند کرد، بلکه از طریق این کشور میتوانند به دیگر بازارهای منطقهای نیز صادر شوند. به بیان دیگر، قطر میتواند سکوی پرتابی برای جهانیتر شدن برندهای ایرانی در حوزههای مختلف باشد.
روزانه ۶۰ کانتینر کالای ایرانی وارد بازار قطر میشود
یکی از نقاط قوت در روابط تجاری ایران و قطر، وجود مسیر مستقیم دریایی میان دو کشور است. رایزن بازرگانی ایران در قطر در این خصوص میگوید: مسیر حملونقل بین بندر دیر در ایران و بندر الرویس قطر فعال است و بهطور متوسط روزانه ۶۰ کانتینر کالای ایرانی وارد بازار قطر میشود که این ظرفیت با برنامهریزی مناسب قابل افزایش است.
این ظرفیت در شرایط فعلی پاسخگوی بخشی از نیاز بازار قطر است، اما با توجه به روند رو به رشد تجارت دو کشور، کارشناسان معتقدند که با برنامهریزی و مدیریت منسجم، امکان افزایش قابل توجه حجم جابهجایی کالا وجود دارد.
به گزارش مهر، رشد ۶۶ درصدی تجارت ایران و قطر تنها یک عدد در آمارهای اقتصادی نیست؛ بلکه نشانهای از ظرفیتهای نهفتهای است که میتواند به توسعه پایدار صادرات ایران منجر شود. اگر تولیدکنندگان ایرانی بتوانند با کیفیت، رقابتپذیری و نگاه منطقهای وارد عمل شوند، قطر نه تنها بازار مصرفی مهمی برای ایران خواهد بود، بلکه میتواند به مسیر ورود ایران به بازارهای بزرگتر خلیج فارس نیز تبدیل شود.
