تأکید یگان حفاظت محیط زیست تهران بر مقابله با تصرف اراضی ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد زندی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: طی دو روز گذشته به همراه رئیس اداره حراست، بازدید میدانی از پارک‌های ملی خجیر و سرخه‌حصار انجام شد. در جریان این بازدید، علاوه بر بررسی وضعیت حفاظتی مناطق، نشست‌هایی با محیط‌بانان مستقر در پاسگاه‌ها برگزار و موضوعاتی همچون قانون به‌کارگیری سلاح، ضوابط حراست از اماکن عمومی، ضرورت تقویت گشت‌های شبانه و مباحث اداری و مقرراتی مطرح شد.

زندی با تأکید بر برخورد قانونی با هرگونه تخلف، تصرف و تعرض به اراضی ملی تصریح کرد: صیانت از مناطق تحت حفاظت یک وظیفه قانونی و ملی است و همکاری همه جانبه محیط‌بانان و نیروهای یگان حفاظت در این زمینه الزامی است.