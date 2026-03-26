به گزارش خبرنگار مهر، معاملات صندوقهای کالایی در نخستین روز کاری سال ۱۴۰۵ اگرچه از نظر ارزش معاملات همچنان پررونق بود، اما از منظر بازدهی روزانه عمدتاً تحت فشار فروش قرار داشت. در مجموع ۳۶ صندوق کالایی حاضر در بازار طی معاملات روز چهارشنبه پنجم فروردین بیش از ۵ هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان دادوستد را به ثبت رساندند؛ رقمی که نشان میدهد با وجود تعطیلات نوروزی، بخش مهمی از توجه سرمایهگذاران همچنان معطوف به ابزارهای مبتنی بر کالا باقی مانده است.
با این حال تصویر کلی بازار در نخستین روز معاملاتی سال بیشتر رنگ و بوی منفی داشت و تمام صندوقهای مبتنی بر طلا و نقره با کاهش قیمت مواجه شدند و دامنه افت آنها در بسیاری از نمادها به محدوده ۳ تا ۴ درصد منفی رسید؛ در مقابل، تنها بخش کوچکی از بازار یعنی ۲ صندوق مبتنی بر زعفران توانستند معاملات خود را در محدوده مثبت به پایان برسانند و از این منظر عملکردی متفاوت نسبت به فلزات گرانبها ثبت کنند.
بخش اصلی معاملات صندوقهای کالایی همچنان در اختیار صندوقهای طلا بود. در صدر جدول ارزش معاملات، «عیار مفید» با ثبت بیش از ۲ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان دادوستد قرار گرفت و به تنهایی حدود ۴۶ درصد از کل معاملات صندوقهای کالایی را به خود اختصاص داد؛ سهمی که بار دیگر جایگاه این صندوق بهعنوان بزرگترین بازیگر این بازار را تثبیت کرد. با این حال، قیمت آخرین معامله این صندوق بیش از ۳.۲ درصد کاهش یافت و نشان داد فشار فروش در بزرگترین صندوق طلای بازار نیز کاملاً محسوس بوده است.
پس از آن، «صندوق پشتوانه طلای لوتوس» با حدود ۶۷۱ میلیارد تومان معامله و سهمی بیش از ۱۲ درصد از ارزش کل معاملات در جایگاه دوم ایستاد. این صندوق نیز روزی منفی را پشت سر گذاشت و افتی بیش از ۳.۳ درصدی را تجربه کرد. در ادامه نیز «کالا کهربا» با حدود ۳۳۷ میلیارد تومان معامله، «مثقال آگاه» با بیش از ۲۶۹ میلیارد تومان و «گنج کاردان» با حدود ۲۴۰ میلیارد تومان در میان پرتراکنشترین صندوقهای بازار قرار گرفتند؛ صندوقهایی که همگی در پایان معاملات با کاهش قیمت بیش از سه درصد مواجه شدند.
در لایه بعدی معاملات نیز صندوقهای طلایی دیگری همچون «ریتـون»، «رز ترنج»، «گوهر کیان»، «لیان» و «زروان» حضور داشتند که هر کدام بین حدود ۱۰۰ تا ۱۶۰ میلیارد تومان گردش مالی ثبت کردند. نکته مشترک در میان این صندوقها نیز تداوم روند منفی قیمتها بود؛ بهگونهای که اغلب آنها افتی در محدوده دو تا نزدیک چهار درصد را تجربه کردند. حتی برخی صندوقها مانند «جام طلا»، «قیرات» و «آلتون» افتهای عمیقتری را ثبت کردند و کاهش قیمت آنها به محدوده حدود ۴ تا ۵ درصد رسید.
در میان فلزات گرانبها، صندوقهای مبتنی بر نقره نیز همسو با بازار طلا روزی منفی را پشت سر گذاشتند. چهار صندوق «سیلور»، «نقرابی»، «نقران» و «سیمین» در مجموع بیش از ۱۲۸ میلیارد تومان معامله را ثبت کردند و حدود ۲.۳ درصد از ارزش کل معاملات صندوقهای کالایی را به خود اختصاص دادند. با این حال هر چهار صندوق در پایان معاملات در محدوده منفی قرار گرفتند و افت قیمت آنها عمدتاً در بازه حدود ۳ تا ۴ درصد ثبت شد؛ موضوعی که نشان میدهد فشار فروش در بازار فلزات گرانبها به طور همزمان بر طلا و نقره سایه انداخته است.
در مقابل این فضای منفی، صندوقهای کشاورزی مبتنی بر زعفران تصویر متفاوتی از بازار ارائه کردند. دو صندوق «نهال» و «سحرخیز» که نمایندگان این گروه در بازار صندوقهای کالایی هستند، در مجموع کمتر از ۲۱ میلیارد تومان معامله شدند و سهمی کمتر از ۰.۴ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص دادند. با این حال نکته قابل توجه این بود که هر دو صندوق برخلاف روند غالب بازار، معاملات خود را در محدوده مثبت به پایان رساندند؛ بهطوری که «نهال» رشد حدود ۱.۳ درصدی و «سحرخیز» نیز افزایش حدود یک درصدی را ثبت کرد.
در مجموع، معاملات نخستین روز کاری سال در بازار صندوقهای کالایی بیش از هر چیز تحت تأثیر افت قیمت در صندوقهای مبتنی بر طلا و نقره قرار داشت؛ بخشی که با وجود سهم غالب در ارزش معاملات، روزی منفی را تجربه کرد. در مقابل، صندوقهای زعفرانی اگرچه سهم بسیار کوچکی از معاملات را به خود اختصاص دادند، اما با ثبت بازدهی مثبت به تنها بخش سبز این بازار در آغاز سال ۱۴۰۵ تبدیل شدند؛ تضادی جالب که میتواند در روزهای آینده و با بازگشت کامل فعالان بازار، جهتگیریهای تازهای را در میان سرمایهگذاران رقم بزند.
بررسی جریان نقدینگی حقیقی صندوقهای کالایی
از منظر دیگر امروز بازار صندوقهای کالایی فضایی را تجربه کرد که بیش از هر چیز با غلبه خروج سرمایه حقیقی از این ابزارها همراه بود. بررسی جریان پول در ۳۶ صندوق کالایی نشان میدهد که در مجموع بیش از ۷۰۷ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از این بازار خارج شده است؛ رقمی که نشان میدهد بخشی از سرمایهگذاران پس از شروع سال جدید ترجیح دادهاند از موقعیتهای خود در صندوقهای کالایی فاصله بگیرند.
آمارها نشان میدهد اگرچه بخشی از بازار همچنان توانست جریان ورودی سرمایه را حفظ کند، اما وزن خروج پول بهمراتب سنگینتر بوده است. در مجموع ۱۱ صندوق با ورود حدود ۵۷ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی مواجه شدند، در حالی که ۲۵ صندوق دیگر بیش از ۷۶۴ میلیارد تومان خروج پول را ثبت کردند؛ موضوعی که در نهایت تراز کلی بازار را به سمت خروج قابل توجه سرمایه سوق داد.
در میان صندوقهایی که موفق به جذب نقدینگی شدند، برخی از نمادهای کوچکتر بازار حضور پررنگتری داشتند. «زرفام» در صدر این فهرست قرار گرفت و با بیش از ۱۳ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بیشترین جذب سرمایه را در میان صندوقهای کالایی به ثبت رساند. پس از آن «قیرات» با حدود ۸.۹ میلیارد تومان و «آلتون» با بیش از ۸.۲ میلیارد تومان ورود نقدینگی در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
«جام طلا» نیز با جذب بیش از ۸ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از دیگر صندوقهایی بود که توانست بخشی از نقدینگی سرمایهگذاران را به سمت خود جلب کند. در گروه فلزات گرانبها، دو صندوق نقرهای «سیلور» و «سیمین» نیز در میان معدود نمادهای دارای ورود سرمایه قرار گرفتند و به ترتیب حدود ۷ میلیارد تومان و ۵ میلیارد تومان جریان پول مثبت را تجربه کردند. در ادامه این فهرست، صندوقهایی مانند «لیان»، «زرگر»، «گلدا» و «گلدیس» نیز با ارقام کوچکتر ورود نقدینگی مواجه بودند.
در سوی مقابل بازار اما بخش عمده صندوقهای کالایی با خروج سرمایه مواجه شدند؛ خروجی که در بسیاری از نمادهای بزرگ و پرمعامله بازار متمرکز بود. در صدر این فهرست، «صندوق طلای عیار مفید» قرار گرفت که با بیش از ۲۴۴ میلیارد تومان خروج پول حقیقی سنگینترین خروج نقدینگی روز را به ثبت رساند. پس از آن «صندوق طلای لوتوس» با خروج بیش از ۱۶۶ میلیارد تومان و «زروان» با خروج بیش از ۱۰۷ میلیارد تومان از دیگر نمادهایی بودند که فشار فروش قابل توجهی را تجربه کردند.
در ادامه نیز برخی از صندوقهای شناختهشده بازار طلا با خروج سرمایه چشمگیری همراه شدند. «مثقال آگاه» با خروج حدود ۷۵ میلیارد تومان، «گنج کاردان» با بیش از ۳۳ میلیارد تومان و «ریتـون» با بیش از ۱۸ میلیارد تومان از جمله این صندوقها بودند. همچنین صندوقهایی نظیر «جواهر»، «ناب»، «گوهر کیان» و «رز ترنج» نیز هر کدام با خروج چندین میلیارد تومانی سرمایه حقیقی مواجه شدند.
در بخش دیگری از بازار نیز صندوقهایی مانند «زر»، «کهربا»، «امرالد»، «درخشان» و «رزگلد» خروج سرمایه قابل توجهی را ثبت کردند؛ موضوعی که نشان میدهد فشار فروش تقریباً در بخش بزرگی از صندوقهای مبتنی بر طلا پراکنده بوده است. حتی برخی صندوقهای مرتبط با نقره مانند «نقران» و «نقرابی» نیز از این جریان خروج سرمایه در امان نماندند.
در مجموع، تصویر معاملات امروز صندوقهای کالایی بیش از هر چیز با غلبه خروج نقدینگی از صندوقهای بزرگ طلا شکل گرفت؛ جایی که بخش عمده جریان پول منفی بازار متمرکز شده بود. در مقابل، ورود سرمایه عمدتاً در صندوقهای کوچکتر یا برخی نمادهای محدود متمرکز شد و نتوانست وزن سنگین خروج پول از بازیگران اصلی بازار را جبران کند.
به این ترتیب دومین روز کاری بازار در سال جدید برای صندوقهای کالایی با برتری محسوس خروج پول حقیقی به پایان رسید؛ روندی که میتواند نشاندهنده احتیاط بخشی از سرمایهگذاران در مواجهه با نوسانات بازار فلزات گرانبها در آغاز سال ۱۴۰۵ باشد.
|ردیف
|نماد
|نام
|ارزش معاملات
|جریان پول حقیقی
|سهم از ارزش معاملات
|درصد آخرین معامله
|1
|عیار
|صندوق طلای عیار مفید
|2,576.068
|-244.270
|46.38
|-3.29
|2
|طلا
|صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
|670.982
|-166.004
|12.08
|-3.32
|3
|کهربا
|صندوق س. کالای کهربا
|337.518
|-11.584
|6.08
|-3.41
|4
|مثقال
|صندوق س.کالای آگاه
|269.183
|-74.969
|4.85
|-3.22
|5
|گنج
|صندوق س. سیمای کاردان
|240.648
|-33.644
|4.33
|-3.63
|6
|ریتون
|صندوق س.پشتوانه طلاجام زرینپاد
|163.815
|-18.612
|2.95
|-2.44
|7
|رز ترنج
|صندوق س.پشتوانه طلای رز
|149.445
|-12.335
|2.69
|-2.57
|8
|گوهر
|صندوق طلای کیان
|136.558
|-12.817
|2.46
|-3.28
|9
|لیان
|صندوق س.کالای دیبای معیار
|135.525
|4.381
|2.44
|-3.83
|10
|زروان
|صندوق س.کالای ویستا
|117.308
|-107.577
|2.11
|-3.37
|11
|جواهر
|صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس
|84.123
|-16.721
|1.51
|-3.85
|12
|زرفام
|صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا
|78.212
|13.347
|1.41
|-2.51
|13
|درخشان
|صندوق س.کالای آبان
|74.716
|-6.827
|1.35
|-3.21
|14
|زر
|صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان
|57.037
|-12.322
|1.03
|-3
|15
|نقران
|صندوق س.کالای کهربا1
|50.625
|-6.361
|0.91
|-3.81
|16
|آلتون
|صندوق س. کالای آسمان
|49.635
|8.230
|0.89
|-4.5
|17
|امرالد
|صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا
|46.687
|-8.514
|0.84
|-3.21
|18
|سیمین
|صندوق س.نقره سیمین هوبر
|32.017
|5.137
|0.58
|-3.62
|19
|ناب
|صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر
|28.557
|-13.754
|0.51
|-3.09
|20
|تابش
|صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن
|27.500
|-2.556
|0.50
|-3.07
|21
|رزگلد
|صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی
|25.298
|-6.525
|0.46
|-3.32
|22
|سیلور
|صندوق س.بازده نقره نوا
|25.264
|7.006
|0.45
|-4.05
|23
|جام طلا
|صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی
|23.431
|8.048
|0.42
|-5.01
|24
|نفیس
|صندوق س.پشتوانه طلای صبا
|21.863
|-1.185
|0.39
|-2.92
|25
|نقرابی
|صندوق س.کالای کهکشان فیروزه1
|20.539
|-0.001
|0.37
|-3.86
|26
|آتش
|صندوق س.کالای کهکشان فیروزه
|20.430
|-4.451
|0.37
|-3.09
|27
|گلدا
|صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
|19.277
|0.605
|0.35
|-3.14
|28
|قیراط
|صندوق س.کالای درفش دماوند
|16.958
|8.929
|0.31
|-4.95
|29
|زمرد
|صندوق س.کالای زمرد بیدار
|12.916
|-1.728
|0.23
|-3.67
|30
|نهال
|صندوق س.کالای نوویرا
|10.887
|-0.187
|0.20
|1.32
|31
|زرگر
|صندوق س.کالای کارآمد
|10.190
|0.828
|0.18
|-4.27
|32
|سحرخیز
|صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
|9.983
|0.000
|0.18
|1
|33
|گلدیس
|صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین
|4.625
|0.549
|0.08
|-3.73
|34
|درنا
|صندوق س.پشتوانه طلای درنا
|3.190
|-0.149
|0.06
|-4.98
|35
|نگین فارس
|صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس
|2.606
|-0.985
|0.05
|-2.37
|36
|همیان
|صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر
|0.718
|-0.458
|0.01
|-3.15
