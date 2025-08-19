هنرمندان؛از تعطیلی سالن موسیقی تا نبود سینما و به خطر افتادن زبان لری

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد امروز نشست صمیمی اهالی فرهنگ و هنر با استاندار کهگیلویه و بویراحمد در حالی به پایان رسید که هنرمندان به بیان مشکلات و دغدغههای خود پرداختند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه از استانهای هنرمند خیز هستیم، گفت: استاندار در ابتدای حضور در استان سراغ زیرساختهای فرهنگی را بازدید و از تالار فرهنگی استان نیز بازدید کردند.
امین درخشان اظهار کرد: دیدارهای متعددی در سازمان سینمایی داشتیم و در نهایت با معاون برنامهریزی، زیرساختهای فرهنگی را بررسی و خبرهای خوبی برای موضوع سینما خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: قرار بود جشنواره شعر زاگرس در سال ۱۴۰۴ برگزار شود، اما دو میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که هنوز تأمین نشده. برای تحقق این هدف، به همراهی استان نیاز داریم.
برخی از مدیران استان تهی از هنر هستند
عکاس برجسته کشوری و استانی گفت: بارها در مصاحبهها گفتهام که اغلب مدیران استان کهگیلویه و بویراحمد، تهی از هنر هستند و استان ما از بیهنری رنج میبرد.
حسن غفاری خطاب به استاندار اظهار کرد: باید به جای پرداختن به حاشیهها به به وضعیت هنر و هنرمندان توجه کنیم.
برخی از شاعران به دلیل حمایت نشدن انگیزهای برای کار ندارند
نریمان از شاعران استان گفت: هنرمندان منبعی برای چاپ کتاب ندارند، شاعران به دلیل عدم حمایت، انگیزه خود را از دست داده که انتظار داریم استاندار از هنرمندان حمایت کند.
زنگ خطر به صدا درآمدن زبان لری در استان
حسینی از هنرمندان گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد در همه زمینههای هنری، مردم مستعد و باهوشی دارد، اما برای ظهور استعدادها باید زمینه فراهم شود و این بدون حمایت اقتصادی ممکن نیست.
وی تصریح کرد: مشکلات اقتصادی گریبانگیر همه ادارات است، اما در بلندمدت باید چارهاندیشی کرد. باید موجی ایجاد شود تا جوانها به جای کافه نشینی، به هنر و کتابخوانی روی آورند.
این هنرمند هم استانی به خطر از بین رفتن زبان لری اشاره کرد و گفت: زبان لری تنها توسط ما هنرمندان حفظ شده است و مردم باید از صحبت به این زبان خجالت نکشند، اما متأسفانه در استان ما، گویش لری را عار میدانند.
انتقاد از برگزار نشدن جشنواره ایران زمین در استان
روحانی از هنرمند تئاتر گفت: جشنواره «عشایر ایران زمین» همه ساله برگزار میشد اما در سال جاری تاکنون برگزار نشده و با مشکلاتی مواجه است و انتظار میرود کمک شود تا این جشنواره برگزار شود.
رئیس انجمن شاهنامه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه جهان با شاهنامه آشناست و حتی از آمریکا برای ما شعر فرستادند و تجلیل کردند، گفت: انجمن شهر یاسوج یکی از بهترین انجمنهای شاهنامه در ایران است و اعضایی از کودک ۸ ساله تا افراد ۹۰ ساله با هر سطح تحصیلی در این انجمن حضور دارند.
فیروز حسنی تصریح کرد: همه از نشستهای انجمن رضایت دارند؛ اینجا جایی است که آزادانه حرف میزنیم.
مجتمع فرهنگی و هنری در مرکز استان وجود ندارد
هنرمند هنرهای تجسمی و مدیر هنرستان هنرهای زیبا هم گفت: ما سربازان فرهنگی هستیم، اما اسلحه چندانی نداریم! مشکلات در همه بخشهای هنری وجود دارد، حتی ساختمان اداره کل ارشاد در مجتمع ادارات استان است و فضای مناسبی ندارد و فضایی است که بیشتر درگیر مسائل سیاسی است و ما نمیخواهیم درگیر مسائل سیاسی شویم.
فریدونی ادامه داد: استان ما در همه صحنهها سربلند بوده، اما مجتمع فرهنگی و هنری برای رشتههای مختلف نداریم. هنرستان هنرهای زیبا نیز با وجود کمکها، همچنان در مضیقه هستند.
وی یکی دیگر از مشکلات را بیمه و استخدام هنرمندان برخی رشتهها عنوان کرد و افزود: در حوزه هنرهای تجسمی، مشکلات فقط با ارشاد حلشدنی نیست و جلسات متعددی با استاندار و معاونینش داشتیم، اما نتیجهای حاصل نشد.
فریدونی بیان کرد: کتابی درباره نقوش گلیمها نوشتهایم، اما حمایتی نشده است.
یازدهمین جلسه با معاونین وزیر و شهرداران، هیچکدام نتیجهای نداشت
نماینده انجمن موسیقی گفت: از وزیر تا شهردار، یازدهمین جلسهای است که طی این سالها حضور پیدا کردم اما به خروجی توجه نمیشود.
سید همت هاشمی با بیان اینکه هنرمندان موسیقی استان بعد از کار کردن کارمند صدا برداران میشوند، گفت: ۱۷ سال است که با ۴ وزیر برای یک سیستم صوتی مستقیم صحبت کردم اما کاری نشد، برنامه ما نیمه دوم سال است هنوز یک سالن استاندارد برای جشنوارههای موسیقی نداریم.
در جشنواره فجر، هنرمندان موسیقی استان بعد از اجرا، حتی حق استفاده از تجهیزات صدا را ندارند!
هاشمی ادامه داد: ۱۵ آموزشگاه مجوزدار داریم، اما کمبود زیرساختها مانع پیشرفت است. مشکل کپی رایت نیز همچنان پابرجاست.
استودیوی موسیقی استان تعطیل است
وی تصریح کرد: استودیوی خوبی در سال ۹۲ راهاندازی شد اما به دلیل کمبود بودجه برای تجهیزات، تعطیل است.
نماینده انجمن موسیقی بیان کرد: وام ۲۰۰ میلیونی به آموزشگاهها داده شد و امسال به یک میلیارد تومان رسیده است اما مشکلات موجب شده چند آموزشگاه آغاز نشده تعطیل شوند.
برخی از افراد به دلیل سواد کمک موسیقی آموزشگاه زدهاند
وی با اشاره به وضعیت کیفیت آموزشهای فنی و حرفهای گفت: متأسفانه برخی با کمترین دانش موسیقی، آموزشگاه زدهاند و این باعث افت کیفیت موسیقی شده است.
شریفی از انجمن شعر به عدم برگزاری جشنواره ملی شعر زاگرس از سال ۹۶ تاکنون به دلیل عدم تأمین مالی اشاره کرد و گفت: اگر قرار است کاری انجام نشود، همین الان به ما بگویید!
وی خطاب به استاندار افزود: به معاونتهای فرهنگی ادارات نگاه کنید. این موضوع را از نمایندگان و سیاسیون جدا کنید، ما به کسانی نیاز داریم که هنر را تجلی دهد.
وی تصریح کرد: ادارات در زمینه برنام ههای فرهنگی موازی کاری میکنند، فرهنگ ما بیمار است لذا استاندار از اجماع هنرمندان برای انتخاب مشاور فرهنگی استفاده شود.
مطالبات هنرمندان فقط زیرساختی است نه مالی
رضا گشتاسب هم از هنرمندان تئاتر گفت: مطالبات هنرمندان مانند مطالبات دستگاههای دیگر نیست، ما اعتبار برای چند متر جاده نمیخواهیم، بلکه زیرساختهای هنری میخواهیم.
وی با بیان اینکه هنرمندانی مثل احسان گنجی «کاریتاکوریست» داریم، گفت: هنرمندان تئاتر استان کهگیلویه و بویراحمد از کهگیلویه و بویراحمد در آلمان و شانگهای اجرا داشتهاند، توانمند هستیم، اما نداشتههایمان زیاد است.
جلسات بی ثمر هنرمندان را خسته کرده است
رضا دانش پژوه فیلمساز هم استانی گفت: فرهنگ و هنر چگونه میتواند در حوزه اقتصادی تأثیرگذار باشد؟ ما یاور شما هستیم. مسائل با گفتوگو حل میشود، اما ما حتی به سینمای ملی متصل نیستیم!
وی بیان کرد: جلسات بیثمر، پدر فرهنگ و هنر استان را درآورده است. بودجههای فرهنگی توسط عدهای حیف و میل شده است لذا از استانداران میخواهیم تصمیمات فرهنگی را به اهالی فرهنگ بسپارید و از مدیران سندساز دوری کنید.
۲ هزار اثر به جشنواره ارسال شده
سلیمانی از شاعران کهگیلویه و بویراحمد هم با اشاره به برگزاری جشنواره ملی «از به سر رسیدن» گفت: تاکنون ۲ هزار اثر از سراسر کشور و حتی کشورهای خارجی دریافت شده است.
مرکز استان سینما ندارد
در ادامه اردشیر کیانی با اشاره به نبود سینما در مرکز استان گفت: وضعیت سینماها در سایر شهرستانهای مناسب نیست و نیازمند تجهیزات جزئی است.
غفاری از هنرمندان برجسته استان گفت: اگر بعد از این جلسه تغییری در حوزه هنر ایجاد نشد میتوان به این نتیجه رسید که مسئولان علاوه بر اینکه از هنر تهی هستند بلکه دشمن هنر هم هستند.
وی بیان کرد: بسیاری از استعدادهای ما به دلیل نبود زیرساختها از بین رفته است در حالی که توجه به هنر میتواند منجر به رشد و توسعه استان شود.
