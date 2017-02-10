آواز اصیل لری در یاسوج طنین انداز شد/از«یاریار»تا«دل گورودار»

به گزار خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد این مراسم باحضور گسترده علاقمندان فرهنگ بومی و هنر موسیقی لری برگزار شد.

در این آیین آواز خوانان و پیشه نوازان پیشکسوت از استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد به اجرای برنامه پرداختند.

سیدمحمد دژند، حسین احمدی، ملافیض ا... عارفی، رحمان طاهری، ایرج موسوی، فرامرز منصوری، محمد انصاری، حبیب ا... بازیار و اسفندیار احمدی به اجرای آوازهای لری از جمله شاهنامه خوانی، یار یار، دل گورودار، خدامی بلال و... پرداختند.

در ابتدای این مراسم رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد، با تبریک دهه مبارک فجر، انقلاب اسلامی را زمینه ساز رشد و تعالی هنر و هنرمندان این استان دانست و گفت: اگر امروز اینجا در کمال آرامش و امنیت بستری برای پرداختن به هنر و فرهنگ بومی مهیا شده به برکت انقلاب اسلامی است و باید قدردان آن بود.

شریف اسلامی هدف از برگزاری این آیین را حفظ و احیای هویت فرهنگی دانست و افزود: آوازهای کهن لری از فطرت پاک نیاکان ما سرچشمه گرفته اند و بخشی از هویت فرهنگی ماهستند.

وی بیان کرد: جامعه ای که هویت و اصالت فرهنگی خود را از دست دهد، جامعه ای مرده و آسیب پذیر خواهد بود اما جامعه ای که هویت خود را حفظ کند در برابر آسیبهای فرهنگی و اجتماعی مصون خواهد ماند.

اسلامی با بیان اینکه هیچ جامعه ای بدون هویت و اصالت فرهنگی و اجتماعی خود رشد نخواهد کرد، اظهار داشت: مفهوم بازگشت به هویت فرهنگ عشایری به معنای بازگشت به نوع زندگی کوچ نشینی ومظاهر این نوع زندگی نیست بلکه اصالت دادن به روح زندگی عشیره ای یعنی صداقت، اخلاص، پاکی، غیرت، مردانگی و دینمداری است.

وی تاکید کرد: پیام حضور باشکوه مردم در این آیین این است که مردم به فرهنگ عشیره ای و اصالت های فرهنگی خود را دوست دارند برای احیا و حفظ و انتقال آنها به نسل های آینده تلاش می کنند.

هم چنین در این مراسم رئیس حوزه هنری استان فارس به تاریخچه موسیقی در سرزمین زاگرس اشاره کرد و ظهور موسیقی را در نجوای مادرانه یعنی لالایی های کودکانه این سرزمین دانست.

محمد کرم الهی صداقت در موسیقی بومی و محلی این سرزمین را مرهون مردمان این سرزمین دانست و اظهار داشت: این موسیقی زیبا و ملودی های زیبا صحنه های بسیار بزرگ و تابلوهای به غایت زیبا در پیش روی ما می گذارد که زندگی باید کرد.

وی در پایان موسیقی بومی و محلی را یک موسیقی متعهدانه خواند و گفت: این موسیقی ضد ارزش نیست و در تمام لحظات و حوادث در کنار ما می نوازد و حماسه سرایی می کند.

در ادامه این مراسم یک قطعه موسیقی تولیدی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد با موضوع ایثار و مقاومت رونمایی شد.

همچنین در پایان این مراسم از پیشکسوتان موسیقی و آواز استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.