افزایش ناوگان اتوبوس‌ های برقی در تهران برای کاهش آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در تشریح این خبر با اشاره به گزارش معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بیان داشت: در ادامه روند توسعه ناوگان حمل و نقل پاک، ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی به شبکه حمل و نقل عمومی پایتخت افزوده شد و بدین ترتیب مجموع اتوبوس‌های برقی فعال در تهران به ۳۹۰ دستگاه رسیده است و این رقم شامل ۱۸۹ دستگاهی است که در پایان سال گذشته وارد مدار بهره برداری شده بودند.

وی با تأکید بر اهمیت گسترش ناوگان برقی تصریح کرد: استفاده از اتوبوس‌های برقی می‌تواند به طور مستقیم در کاهش انتشار ذرات معلق 2.5 PM و10 PM و گازهای آلاینده مانند اکسیدهای نیتروژن (NOx) مؤثر باشد و به بهبود کیفیت هوای تهران کمک کند.

به گفته عباس نژاد، توسعه حمل و نقل عمومی برقی علاوه بر کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه‌ای، بخشی از تکالیف قانون هوای پاک محسوب می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین بر ضرورت تداوم نوسازی و برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی و توسعه مترو تأکید کرد و افزود: تحقق این هدف نیازمند حمایت دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی است تا گامی مؤثر در ارتقای سلامت عمومی و کیفیت زندگی شهروندان برداشته شود.