  1. جامعه
  2. شهری
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

افزایش ناوگان اتوبوس‌ های برقی در تهران برای کاهش آلودگی هوا

افزایش ناوگان اتوبوس‌ های برقی در تهران برای کاهش آلودگی هوا

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: با ورود ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی جدید به ناوگان حمل ‌و نقل عمومی، تعداد اتوبوس ‌های برقی فعال در تهران به ۳۹۰ دستگاه رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در تشریح این خبر با اشاره به گزارش معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بیان داشت: در ادامه روند توسعه ناوگان حمل و نقل پاک، ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی به شبکه حمل و نقل عمومی پایتخت افزوده شد و بدین ترتیب مجموع اتوبوس‌های برقی فعال در تهران به ۳۹۰ دستگاه رسیده است و این رقم شامل ۱۸۹ دستگاهی است که در پایان سال گذشته وارد مدار بهره برداری شده بودند.

وی با تأکید بر اهمیت گسترش ناوگان برقی تصریح کرد: استفاده از اتوبوس‌های برقی می‌تواند به طور مستقیم در کاهش انتشار ذرات معلق 2.5 PM و10 PM و گازهای آلاینده مانند اکسیدهای نیتروژن (NOx) مؤثر باشد و به بهبود کیفیت هوای تهران کمک کند.

به گفته عباس نژاد، توسعه حمل و نقل عمومی برقی علاوه بر کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه‌ای، بخشی از تکالیف قانون هوای پاک محسوب می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین بر ضرورت تداوم نوسازی و برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی و توسعه مترو تأکید کرد و افزود: تحقق این هدف نیازمند حمایت دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی است تا گامی مؤثر در ارتقای سلامت عمومی و کیفیت زندگی شهروندان برداشته شود.

کد خبر 6565111

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها