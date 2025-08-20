به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی موسسه هنرمندان پیشکسوت، ذبیحاله احمدی هنرمند پیشکسوت هنرهای سنتی و بافتهای ایرانی و همچنین عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت صبح امروز ۲۹ مرداد در سن ۹۸ سالگی دارفانی را وداع گفت.
سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت با تایید خبر درگذشت ذبیح اله احمدی، وی را یکی از مفاخر هنرهای سنتی ایران دانست.
زندهیاد ذبیحاله احمدی متولد سال ۱۳۰۶ در ساوه بود. او در رشته زریبافی مدرک درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد و یکی از تاثیرگذارترین افراد در این حوزه است.
زری بافی پارچههای مقبره مطهر امام رضا علیه السلام از جمله فعالیت های هنری وی است.
یکی از سختترین آثاری که احمدی بافته، اثری است با ظرافتی مثالزدنی؛ طوری که تار و پودش نازکتر از موی سر است. این اثر با طرح طاووس طراحی و بافته شد و امروز در موزه هنرهای ملی قرار دارد. اثر دیگر این هنرمند با عنوان نقشه آبی در پاگرد میز خاتم نصب است. این طرح، نمایی از ماهی دارد و با تکنیکی خاص، روی یک چله و با چهار نوع بافت مختلف اجرا شد.
زندهیاد ذبیح اله احمدی در یکی از پروژههای بینالمللی، لباسی ششمتری برای ملکه انگلستان طراحی کرد و بافت. همچنین در زمان هزاره بزرگداشت بوعلی سینا، حدود ۸۰ قاب بافته هنری تهیه کرد که به ایرانشناسان برجسته جهان اهدا شد.
خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به خانواده وی و جامعه هنری تسلیت میگوید.
