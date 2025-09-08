رحیم عزت بقایی هنرمند پیشکسوت موسیقی و سینما درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، رحیم عزت بقایی صدابردار پیشکسوت موسیقی ظهر امروز دوشنبه ۱۷ شهریور در سن ۸۲ سالگی در بندانزلی دارفانی را وداع گفت.
سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت ضمن تسلیت به جامعه هنری و خانواده عزتبقایی درباره مراسم وداع و خاکسپاری این هنرمند پیشکسوت گفت: طبق اعلام خانواده مراسم خاکسپاری روز شنبه ۲۲ شهریور در تهران، قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) انجام میشود.
مرحوم بقایی از چند روز قبل به علت مشکل ریه و قلب در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی بستری بود.
وی ششم مهر سال ۱۳۲۲ در تهران متولد شد. او از پیشکسوتان صدابرداری در ایران است و صدابرداری صحنهای بسیاری از هنرمندان موسیقی ایران از جمله محمدرضا شجریان، حسین علیزاده، پرویز مشکاتیان و … را در کارنامه هنری خود دارد. وی از اعضای هیئتمدیره کانون صدابرداران خانه موسیقی ایران بوده است.
این هنرمند دی ماه ۱۳۸۵ در ششمین «آوای آئین» مورد قدردانی قرار گرفت. همچنین از او بهعنوان یکی از پیشکسوتان موسیقی دفاع مقدس تجلیل شده است. ضمن اینکه در اردیبهشت ۱۳۹۳ مراسم نکوداشتی به پاس سالها فعالیت هنری عزتبقایی در خانه موسیقی ایران برگزار شد.
عزت بقایی علاوه بر صدابرداری تجربه بازیگری نیز دارد و در آثار سینمایی از جمله «خواهران غریب» به کارگردانی کیومرث پوراحمد، «چون ابر در بهاران» به کارگردانی سعید امیرسلیمانی و «ای ایران» به کارگردانی ناصر تقوایی به ایفای نقش پرداخته و در سریالهای «خانه سبز»، «لبخند سوم» و «تهران ساعت ۲۰» بازی کرده است. وی همچنین بازی در تلهتئاتر «آسانسور» را در کارنامه هنری خود دارد.
رحیم عزتبقایی مدرک درجه یک هنری دارد و در سال ۱۳۹۸ به عضویت مؤسسه هنرمندان پیشکسوت درآمده است.
نظر شما