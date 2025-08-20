وفایی با رأی کامل اعضا در ریاست هیئت کاراته همدان ابقا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت کاراته استان همدان ظهر چهارشنبه با حضور مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته، علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع برگزار شد.
در این انتخابات، مهدی وفایی که تنها نامزد ریاست هیئت بود، با کسب تمام ۲۵ رأی مأخوذه برای یک دوره چهار ساله دیگر به عنوان رئیس هیئت کاراته استان همدان انتخاب و ابقاء شد.
همچنین اعضای جدید هیئت رئیسه معرفی شدند.
مریم احمدی امین به عنوان نایبرئیس، محمود مشایخی به عنوان خزانهدار، و علی ملتی، حسین زیوری و پژمان محمدی به عنوان اعضای هیئت رئیسه همچنین حسین ملکپوریان نیز به عنوان بازرس هیئت برگزیده شد.
نظر شما