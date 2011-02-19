نتایج نهایی انتخابات مجمع عالی نمایندگان کارگران اعلام شد

سیدمحمد یاراحمدیان در گفتگو با مهر از برگزاری دومین دوره انتخابات هیئت مدیره و همچنین سومین دوره بازرسان مجمع عالی با حضور 265 نفر از 278 نفر مجموع اعضای مجمع عمومی خبر داد و گفت: اعضای مجمع عمومی، اعضای هیئت مدیره 28 مجمع استانی در سراسر کشور در این انتخابات حضور داشته اند.

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور اظهار داشت: با برگزاری این انتخابات مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه و ناظرین را با اکثریت مطلق آرای حاضران، انتخاب کردند.

یاراحمدیان ادامه داد: بنابراین اکبر بادیه نشین از استان کرمان به عنوان رئیس، حمزه ثابتی از استان خراسان رضوی به عنوان نایب رئیس، علی حسین نفر از استان چهارمحال بختیاری به عنوان منشی و محمود کوهکن از استان یزد به عنوان ناظر اول به همراه عبدالله نیسی از استان خوزستان به عنوان ناظر دوم هیئت رئیسه انتخاب و معرفی شدند.

وی خاطر نشان کرد: پس از انتخابات هیئت رئیسه و ناظرین توسط اعضای مجمع عمومی، کاندیداهای هیئت مدیره در بخش صنعت و حرفه و بازرسان که قبلا ثبت نام کرده و صلاحیت آنها توسط هیئت اجرایی انتخابات تایید شده بود که تعداد آنها در بخش صنعت 17 نفر و در بخش حرفه 16 نفر و کاندیداهای بازرسان که تعداد آنها 7 نفر بوده، خود را به اعضای مجمع عمومی معرفی کردند.

این مقام مسئول در مجمع عالی نمایندگان کارگر، تاکید کرد: پس از معرفی 40 نفر کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسان، برگه های تعرفه رای تایید شده توسط هیئت رئیسه و ناظرین تحویل اعضای مجمع عمومی شد و نهایتا بر اساس 261 رای ماخوذه، هیئت مدیره در دو بخش صنعت و حرفه و بازرسان مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران که حائز اکثریت آرا بوده به شرح زیر انتخاب شدند.

6 نفر منتخب هیئت مدیره از بخش صنعت:

سید محمد یاراحمدیان از استان اصفهان، سعید جلالی از استان اصفهان، بهزاد کهندائی از استان تهران، مجید فیروزآبادی از استان خراسان رضوی، سید ابراهیم اسلامی از استان کرمان و بیت اله حسین زاده از استان آذربایجان شرقی.

5 نفر منتخب هیئت مدیره از بخش حرفه:

علی قنبری عدیوی از استان چهار محال بختیاری، عباس سلطانی نژاد از استان کرمان، داوود قنبری از استان سیستان و بلوچستان، سید احمد موسوی از استان فارس و اله شکر جوادی از استان اردبیل.

2 نفر منتخب به عنوان بازرس:

علی محمد عزیزی از استان ایلام، مهدی شریفی فر از استان اصفهان.

این انتخابات طی صورتجلسه ای با حضور ناظرین مجمع عمومی و ناظرین مرجع قانونی ذیربط، تنظیم و به تایید هیئت رئیسه و ناظرین نیز رسید.