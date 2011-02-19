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۳۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۳۴

در گفتگو با مهر ؛

نتایج نهایی انتخابات مجمع عالی نمایندگان کارگران اعلام شد

نتایج نهایی انتخابات مجمع عالی نمایندگان کارگران اعلام شد

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور نتایج نهایی انتخابات این مجمع را اعلام کرد.

سیدمحمد یاراحمدیان در گفتگو با مهر از برگزاری دومین دوره انتخابات هیئت مدیره و همچنین سومین دوره بازرسان مجمع عالی با حضور 265 نفر از 278 نفر مجموع اعضای مجمع عمومی خبر داد و گفت: اعضای مجمع عمومی، اعضای هیئت مدیره 28 مجمع استانی در سراسر کشور در این انتخابات حضور داشته اند.

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور اظهار داشت: با برگزاری این انتخابات مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه و ناظرین را با اکثریت مطلق آرای حاضران، انتخاب کردند.

یاراحمدیان ادامه داد: بنابراین اکبر بادیه نشین از استان کرمان به عنوان رئیس، حمزه ثابتی از استان خراسان رضوی به عنوان نایب رئیس، علی حسین نفر از استان چهارمحال بختیاری به عنوان منشی و محمود کوهکن از استان یزد به عنوان ناظر اول به همراه عبدالله نیسی از استان خوزستان به عنوان ناظر دوم هیئت رئیسه انتخاب و معرفی شدند.

وی خاطر نشان کرد: پس از انتخابات هیئت رئیسه و ناظرین توسط اعضای مجمع عمومی، کاندیداهای هیئت مدیره در بخش صنعت و حرفه و بازرسان که قبلا ثبت نام کرده و صلاحیت آنها توسط هیئت اجرایی انتخابات تایید شده بود که تعداد آنها در بخش صنعت 17 نفر و در بخش حرفه 16 نفر و کاندیداهای بازرسان که تعداد آنها 7 نفر بوده، خود را به اعضای مجمع عمومی معرفی کردند.

این مقام مسئول در مجمع عالی نمایندگان کارگر، تاکید کرد: پس از معرفی 40 نفر کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسان، برگه های تعرفه رای تایید شده توسط هیئت رئیسه و ناظرین تحویل اعضای مجمع عمومی شد و نهایتا بر اساس 261 رای ماخوذه، هیئت مدیره در دو بخش صنعت و حرفه و بازرسان مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران که حائز اکثریت آرا بوده به شرح زیر انتخاب شدند.

6 نفر منتخب هیئت مدیره از بخش صنعت:

سید محمد یاراحمدیان از استان اصفهان، سعید جلالی از استان اصفهان، بهزاد کهندائی از استان تهران، مجید فیروزآبادی از استان خراسان رضوی، سید ابراهیم اسلامی از استان کرمان و بیت اله حسین زاده از استان آذربایجان شرقی.

5 نفر منتخب هیئت مدیره از بخش حرفه:

علی قنبری عدیوی از استان چهار محال بختیاری، عباس سلطانی نژاد از استان کرمان، داوود قنبری از استان سیستان و بلوچستان، سید احمد موسوی از استان فارس و اله شکر جوادی از استان اردبیل.

2 نفر منتخب به عنوان بازرس:

علی محمد عزیزی از استان ایلام، مهدی شریفی فر از استان اصفهان.

این انتخابات طی صورتجلسه ای با حضور ناظرین مجمع عمومی و ناظرین مرجع قانونی ذیربط، تنظیم و به تایید هیئت رئیسه و ناظرین نیز رسید.

کد مطلب 1257177

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