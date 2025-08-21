«رفیق» در پناه خورشید؛ از حرم مطهر رضوی زنده تماشا کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، «رفیق» از شبکه امید با ویژهبرنامهای با عنوان «در پناه خورشید» به استقبال ایام شهادت حضرت امام رضا (ع) میرود. این ویژهبرنامه از پنجشنبه ۳۰ مرداد تا یکشنبه ۲ شهریور، هر شب ساعت ۲۰ بهصورت زنده از حرم مطهر رضوی پخش میشود.
«در پناه خورشید» با اجرای محسن محبی و تهیهکنندگی ماهان احمدی اولین برنامهای از شبکه امید است که با تمرکز بر مخاطب نوجوان، بهطور زنده از جوار حرم شریف امام رضا (ع) پخش میشود.
این برنامه شامل بخشهای متنوعی است؛ از جمله پوشش مسیر هفت کیلومتری پیادهروی به سمت شهر مقدس مشهد همراه با ولاگ روزانه از حضور نوجوانان در این حرکت معنوی. همچنین، حضور مهمانانی از جنس نوجوانان و خادمان آستان قدس رضوی که روایتگر تجربهها و خاطرات شنیدنی برای نسل نوجوان هستند، از دیگر بخشهای این ویژهبرنامه است.
پخش نماهنگهای مناسبتی نیز از دیگر بخشهای این ویژهبرنامه است.
