به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا دیلمی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مراسم عزاداری ویژهای به مناسبت ایام سوگواری حضرت امام رضا (ع) در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد. این مراسم با حضور بیش از ۲۸ کاروان پیاده و ۵۰ کاروان سواره از استان گلستان و همچنین تشکلهای مذهبی این استان برگزار میشود.
وی افزود: مراسم عزاداری در صحن مسجد گوهرشاد حرم مطهر امام رضا (ع) روز شنبه ۱ شهریور از ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ برگزار خواهد شد و از تمامی مردم عزیز استان گلستان که در این ایام در مشهد مقدس حضور دارند، دعوت میشود تا با حضور در این مراسم، عرض ارادت خود را به ساحت مقدس امام رضا (ع) ابراز کنند.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: این مراسم بهعنوان فرصتی برای تجدید بیعت با امام مهربانیها، حضرت علی بن موسیالرضا (ع) است و امیدواریم که با حضور پرشور مردم استان گلستان، این برنامه به یکی از شکوهمندترین آئینهای عزاداری تبدیل شود.
گرگان-معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: مراسم عزاداری به مناسبت ایام سوگواری امام رضا (ع) با حضور بیش ۷۸ کاروان گلستانی در صحن مسجد گوهرشاد برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا دیلمی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مراسم عزاداری ویژهای به مناسبت ایام سوگواری حضرت امام رضا (ع) در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد. این مراسم با حضور بیش از ۲۸ کاروان پیاده و ۵۰ کاروان سواره از استان گلستان و همچنین تشکلهای مذهبی این استان برگزار میشود.
نظر شما