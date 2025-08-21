به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، دکتر هادی اخلاقی فیض‌آثار در این مراسم که همزمان با حضور همکاران آزاده شاغل و بازنشسته این بانک در مدیریت‌های شعب سراسر کشور برگزار شد با اشاره به اینکه واژه معرفت و ایثار را می‌توان در قامت و وجود آزادگان عزیز معنا کرد، از سال‌های صبر و استقامت این عزیزان در دوران سخت اسارت تجلیل به‌عمل آورد.

مدیرعامل بانک تجارت جایگاه آزادگان را نزد مردم جایگاهی ارزشمند و رفیع دانست و گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، عیار و ظرفیت ایثارگری که در وجود آزادگان به وفور یافت می‌شود بیش از گذشته نمایان شد و می‌توان گفت آزادگی به‌واقع نشان لیاقتی است که تا همیشه، ایثار و ازخودگذشتگی آزادگان را در تاریخ انقلاب اسلامی ایران ثبت و ضبط خواهد کرد.

دکتر اخلاقی با تاکید بر اینکه همه ما موظف به تکریم و پاسداشت ایثار آزادگان هستیم یادآور شد: تکریم آزادگان تنها ادای احترام به گذشته نیست بلکه ضرورتی برای امروز جامعه است تا فرهنگ ایثار، وفاداری و خدمت صادقانه در مجموعه بانک تجارت بیش از پیش تقویت شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: جنگ ۱۲ روزه یکبار دیگر این نکته را به ما یادآوری کرد که آزادگان عزیز به‌عنوان ستون و استوانه‌های اقتدار کشور تمام ظرفیت خود را به کار گرفتند تا هموطنان در آسایش به سر ببرند و برای ما سرمایه‌ای ارزشمندتر از این نیست که تا حد توان قدردان ایثار و وفاداری شما باشیم.

مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به اینکه آزادگان از آزمون اقتدار سربلند بیرون آمدند افزود: ۲۶ مرداد فرصت مناسبی است تا با یادآوری خاطرات آزادگان، حسن غرور ملی ایرانیان را بارور کرده و نسل امروز را با ایثار و استقامت آزادگان آشنا کنیم زیرا هرچه زمان به جلو می‌رود ایثارگری آزادگان نمایان‌تر می‌شود.

آزادگان مایه افتخار و برکت بانک تجارت

رییس هیات‌مدیره بانک تجارت نیز در این مراسم جایگاه والای آزادگان را مورد اشاره قرار داد و گفت: آزادگان سرمایه معنوی کشور و نماد پایداری و ایثار هستند و حضور تعدادی از این عزیزان در بانک تجارت مایه افتخار، برکت و انگیزه‌ای برای خدمت بیشتر به مشتریان است.

مرتضی ترک‌تبریزی با تاکید بر اینکه باید فرهنگ استقامت و ایثار آزادگان را به نسل امروز منتقل کرد افزود: بانک تجارت همواره در راستای رسیدگی به امور، مشکلات و درخواست‌های ایثارگران عزیز این بانک گام برداشته است.

رییس هیات‌مدیره بانک تجارت ادامه داد: تاثیر بانک تجارت در اقتصاد ایران بسیار پررنگ است و تاکنون وظیفه و نقش خود را در حوزه‌های مختلف به انجام رسانده و به‌واقع ثمرات مادی و معنوی آن به بانک برگشته است.

در این مراسم همچنین تعدادی از همکاران آزاده خاطراتی از دوران اسارت خود در اردوگاه‌های رژیم بعثی صدام را بیان کردند که همگی رنگ و بوی ایثار، وفاداری و استقامت داشت.

دکتر اخلاقی در پایان این مراسم با اعطای لوح و هدایایی از آزادگان عزیز بانک تجلیل و قدردانی به‌عمل آورد.

گفتنی است جامعه ایثارگران بانک تجارت را ۵۱۷۰ نفر از پرسنل شاغل و بازنشسته تشکیل می‌دهند که از این تعداد ۱۳۱ نفر آزاده هستند.