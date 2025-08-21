  1. اقتصاد
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱

مدیرعامل بانک تجارت عنوان کرد؛

واژه معرفت و ایثار در وجود آزادگان معنا می‌شود

واژه معرفت و ایثار در وجود آزادگان معنا می‌شود

مدیرعامل بانک تجارت همزمان با ۲۶ مرداد، سالروز بازگشت اولین گروه از آزادگان به میهن اسلامی، در مراسمی با تنی چند از آزادگان سرافراز این بانک دیدار و از مقام شامخ آنان تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، دکتر هادی اخلاقی فیض‌آثار در این مراسم که همزمان با حضور همکاران آزاده شاغل و بازنشسته این بانک در مدیریت‌های شعب سراسر کشور برگزار شد با اشاره به اینکه واژه معرفت و ایثار را می‌توان در قامت و وجود آزادگان عزیز معنا کرد، از سال‌های صبر و استقامت این عزیزان در دوران سخت اسارت تجلیل به‌عمل آورد.

مدیرعامل بانک تجارت جایگاه آزادگان را نزد مردم جایگاهی ارزشمند و رفیع دانست و گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، عیار و ظرفیت ایثارگری که در وجود آزادگان به وفور یافت می‌شود بیش از گذشته نمایان شد و می‌توان گفت آزادگی به‌واقع نشان لیاقتی است که تا همیشه، ایثار و ازخودگذشتگی آزادگان را در تاریخ انقلاب اسلامی ایران ثبت و ضبط خواهد کرد.

دکتر اخلاقی با تاکید بر اینکه همه ما موظف به تکریم و پاسداشت ایثار آزادگان هستیم یادآور شد: تکریم آزادگان تنها ادای احترام به گذشته نیست بلکه ضرورتی برای امروز جامعه است تا فرهنگ ایثار، وفاداری و خدمت صادقانه در مجموعه بانک تجارت بیش از پیش تقویت شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: جنگ ۱۲ روزه یکبار دیگر این نکته را به ما یادآوری کرد که آزادگان عزیز به‌عنوان ستون و استوانه‌های اقتدار کشور تمام ظرفیت خود را به کار گرفتند تا هموطنان در آسایش به سر ببرند و برای ما سرمایه‌ای ارزشمندتر از این نیست که تا حد توان قدردان ایثار و وفاداری شما باشیم.

مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به اینکه آزادگان از آزمون اقتدار سربلند بیرون آمدند افزود: ۲۶ مرداد فرصت مناسبی است تا با یادآوری خاطرات آزادگان، حسن غرور ملی ایرانیان را بارور کرده و نسل امروز را با ایثار و استقامت آزادگان آشنا کنیم زیرا هرچه زمان به جلو می‌رود ایثارگری آزادگان نمایان‌تر می‌شود.

آزادگان مایه افتخار و برکت بانک تجارت

رییس هیات‌مدیره بانک تجارت نیز در این مراسم جایگاه والای آزادگان را مورد اشاره قرار داد و گفت: آزادگان سرمایه معنوی کشور و نماد پایداری و ایثار هستند و حضور تعدادی از این عزیزان در بانک تجارت مایه افتخار، برکت و انگیزه‌ای برای خدمت بیشتر به مشتریان است.

مرتضی ترک‌تبریزی با تاکید بر اینکه باید فرهنگ استقامت و ایثار آزادگان را به نسل امروز منتقل کرد افزود: بانک تجارت همواره در راستای رسیدگی به امور، مشکلات و درخواست‌های ایثارگران عزیز این بانک گام برداشته است.

رییس هیات‌مدیره بانک تجارت ادامه داد: تاثیر بانک تجارت در اقتصاد ایران بسیار پررنگ است و تاکنون وظیفه و نقش خود را در حوزه‌های مختلف به انجام رسانده و به‌واقع ثمرات مادی و معنوی آن به بانک برگشته است.

در این مراسم همچنین تعدادی از همکاران آزاده خاطراتی از دوران اسارت خود در اردوگاه‌های رژیم بعثی صدام را بیان کردند که همگی رنگ و بوی ایثار، وفاداری و استقامت داشت.

دکتر اخلاقی در پایان این مراسم با اعطای لوح و هدایایی از آزادگان عزیز بانک تجلیل و قدردانی به‌عمل آورد.

گفتنی است جامعه ایثارگران بانک تجارت را ۵۱۷۰ نفر از پرسنل شاغل و بازنشسته تشکیل می‌دهند که از این تعداد ۱۳۱ نفر آزاده هستند.

