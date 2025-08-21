به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی صبح پنجشنبه در جلسه هماهنگی برنامههای هفته دولت که در سالن شهدای گمنام استان و به صورت ویدئو کنفرانس با حضور فرمانداران برگزار شد، اظهار کرد: افتتاح کتابخانه سراب قامیش، افتتاح سه پروژه در روستاهای سنندج برای رفع تنش آبی، اجرای پروژههای مسکن ملی و مسکن محرومان در هفته دولت انجام میشود.
وی با اشاره به راهاندازی مجتمع فرهنگی نایسر در سنندج یادآور شد: به برکت هفته دولت شاهد اکران عمومی فیلم در مجتمع نایسر خواهیم بود و اکران عمومی فیلم در این مجتمع آغاز میشود.
اجرای ۹۰ پروژه در قروه
فرماندار قروه نیز در این جلسه به اجرای ۹۰ پروژه در هفته دولت پرداخت و گفت: یک مورد از این پروژهها کلنگ زنی و مابقی افتتاح میشوند.
خلیل فعلهگری دیدار با خانواده شهدای کارمند، برگزاری یادواره شهدای زن شهرستان، حضور در نماز جمعه با همراهی کارکنان، برپایی نیز خدمت در مساجد، بیان دستاوردهای یکساله دولت در میادین شهرستان قروه نیز انجام میگیرد.
وی به برگزاری مسابقه کتابخوانی و برپایی نمایشگاه کتاب پرداخت و اضافه کرد: این اقدامات در ایام هفته دولت انجام میگیرد.
فرماندار قروه گفت: از بزرگترین مشکلات و مطالبات شهرستان قروه تسریع در انتقال آب سد قوچم به قروه و تسریع در تکمیل ایستگاه راه آهن است که به عنوان مطالبه مردم نیازمند پیگیری است.
وی اضافه کرد: پول گندم گندمکاران قروه باید پیگیری شود تا کشاورزان بتوانند به موقع کشت گندم را آغاز کنند.
اجرای پروژههای آبرسانی در دیواندره
فرماندار دیواندره نیز در این جلسه با تبریک هفته دولت اظهار کرد؛ ۱۴۸ پروژه در حوزه سرمایه گذاری، عمران شهری، کشاورزی، طرحهای روستایی و تأمین آب در هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی خواهد کرد.
ناصح محمدخانی یادآور شد: در راستای احداث مدارس خبرساز اقداماتی در سه ماه اخیر انجام شده است که یازده مدرسه تاکنون کلنگ زنی شده و در هفته دولت نیز چهار مدرسه دیگر کلنگ زنی میشود.
نظر شما