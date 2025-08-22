به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه سنندج با اشاره به اهمیت هفته دولت، از افتتاح مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی و خدماتی در روستاهای سنندج خبر داد.

وی با بیان اینکه از ۱۹۲ روستای شهرستان، ۱۲۰ روستا با تنش آبی مواجه هستند، گفت: در هفته دولت سه پروژه آبرسانی در این مناطق به بهره‌برداری خواهد رسید.

ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان

سجادی افزود: در بخش کشاورزی و آبخیزداری، ۲۲ پروژه افتتاح می‌شود که علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، فرصت‌های شغلی برای جوانان ایجاد خواهد کرد.

فرماندار سنندج به پروژه‌های آسفالت روستایی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: سه طرح آسفالت روستایی در همین مدت اجرا و بهره‌برداری می‌شوند.

وی همچنین درباره طرح‌های آموزشی گفت: چهار مدرسه روستایی در هفته دولت افتتاح و سه مدرسه دیگر تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید آماده بهره‌برداری خواهد بود.

بهره‌برداری از کتابخانه سراب قامیش

سجادی اضافه کرد: ۲۵ پروژه زیربنایی دیگر در شهرستان سنندج افتتاح می‌شود و کتابخانه روستای سراب قامیش نیز آماده بهره‌برداری است.

وی در پایان به طرح مسکن ملی اشاره و خاطرنشان کرد: ۱۰ واحد مسکن ملی هم به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.