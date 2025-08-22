  1. استانها
افتتاح ده‌ها پروژه عمرانی و خدماتی در روستاهای سنندج ویژه هفته دولت

سنندج- فرماندار سنندج گفت: همزمان با هفته دولت ۴۸ پروژه عمرانی، خدماتی و آموزشی در روستاهای شهرستان به بهره‌برداری می‌رسد و زمینه اشتغال و رفاه روستاییان را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه سنندج با اشاره به اهمیت هفته دولت، از افتتاح مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی و خدماتی در روستاهای سنندج خبر داد.

وی با بیان اینکه از ۱۹۲ روستای شهرستان، ۱۲۰ روستا با تنش آبی مواجه هستند، گفت: در هفته دولت سه پروژه آبرسانی در این مناطق به بهره‌برداری خواهد رسید.

ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان

سجادی افزود: در بخش کشاورزی و آبخیزداری، ۲۲ پروژه افتتاح می‌شود که علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، فرصت‌های شغلی برای جوانان ایجاد خواهد کرد.

فرماندار سنندج به پروژه‌های آسفالت روستایی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: سه طرح آسفالت روستایی در همین مدت اجرا و بهره‌برداری می‌شوند.

وی همچنین درباره طرح‌های آموزشی گفت: چهار مدرسه روستایی در هفته دولت افتتاح و سه مدرسه دیگر تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید آماده بهره‌برداری خواهد بود.

بهره‌برداری از کتابخانه سراب قامیش

سجادی اضافه کرد: ۲۵ پروژه زیربنایی دیگر در شهرستان سنندج افتتاح می‌شود و کتابخانه روستای سراب قامیش نیز آماده بهره‌برداری است.

وی در پایان به طرح مسکن ملی اشاره و خاطرنشان کرد: ۱۰ واحد مسکن ملی هم به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

