حل مشکلات چهار شهرستان نیازمند حمایت مسئولان و همدلی اقوام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل سیاوشی، شامگاه پنجشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران چهار شهرستان ضمن تسلیت ایام پایانی ماه صفر، بر اهمیت اتحاد و همدلی بین خبرنگاران و مسئولان تأکید کرد و اظهار داشت خبرنگاران باید به عنوان بازوان توانمند در حل مسائل شهرستان‌ها فعالیت داشته باشند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه و همزیستی مسالمت‌آمیز شش قوم در این حوزه انتخابیه، اتحاد و وحدت اقوام را سرمایه‌ای ارزشمند برای حل مشکلات دانست.

سیاوشی در ادامه با انتقاد از برخی تصمیمات ناعادلانه و بی‌توجهی مدیران استانی به مشکلات مردم، خواستار حمایت بیشتر مسئولان برای رسیدگی به مطالبات شد و تصریح کرد: پیگیری تأمین قیر موردنیاز برای آسفالت معابر و حل مشکلات آب شرب از جمله اولویت‌هایی است که باید با اختصاص زمان قانونی دنبال شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل محیط‌زیستی از جمله ضعف در مدیریت پوشش گیاهی و چرای بی‌رویه دام اشاره کرد و گفت این موارد نیازمند بررسی و اقدام فوری است.

نماینده مجلس همچنین پیگیری اجرای طرح فاضلاب شهرستان چادگان، ایمن‌سازی جاده بویین‌میاندشت، رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای، مشکلات بیمارستان‌ها و کمبود پزشکان متخصص در شهرستان‌های غرب استان را از دیگر محورهای فعالیت خود برشمرد و افزود: برای بررسی این مسائل بارها از مسئولان استانی دعوت شده است تا از نزدیک در جریان مشکلات قرار گیرند.

سیاوشی در پایان با بیان اینکه نوع سرمایه‌گذاری در کشور تحت تأثیر سیاست‌ها و قدرت‌های خاص قرار دارد، خاطرنشان کرد: ما بدهکار مردم هستیم و پای کار ایستاده‌ایم تا حقوق آنان را پیگیری کنیم. تحقق مطالبات مردم و پیشرفت شهرستان‌ها تنها با همکاری و همدلی همه، به‌ویژه خبرنگاران و مردم، امکان‌پذیر است.