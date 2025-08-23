دریافت 4 MB کد خبر 6568257 https://mehrnews.com/x38QF5 ۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۴ کد خبر 6568257 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۴ وزیر دفاع: در جنگ ۱۲ روزه ما با یک تهدید معمولی مواجه نبودیم وزیر دفاع گفت: در جنگ ۱۲ روزه ما با یک تهدید معمولی مواجه نبودیم، پشت این جنگ، آمریکا با تمام قوا حضور داشت. کپی شد مطالب مرتبط امیر نصیرزاده: حجم تولیدات در هوشمندی و دقت تجهیزات افزایش یافته است چرا پویش موشک ایرانی در اربعین با اقبال روبهرو شد؟ فرمانده کل سپاه پاسداران فرارسیدن روز صنعت دفاعی کشور را تبریک گفت برچسبها ایالات متحده امریکا حمله موشکی به اسرائیل حمله اسرائیل به ایران وزیر دفاع ایران عزیز نصیرزاده
