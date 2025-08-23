وزیر دفاع: در جنگ ۱۲ روزه ما با یک تهدید معمولی مواجه نبودیم

وزیر دفاع گفت: در جنگ ۱۲ روزه ما با یک تهدید معمولی مواجه نبودیم، پشت این جنگ، آمریکا با تمام قوا حضور داشت.