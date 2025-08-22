امیر نصیرزاده: حجم تولیدات در هوشمندی و دقت تجهیزات افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع، در برنامه گفتگوی ویژه خبری به مناسبت روز صنعت دفاعی، ضمن تبریک این روز به مردم شریف و قهرمان ایران، به نقش و جایگاه صنعت دفاعی در آینده کشور اشاره کرد.

وزیر دفاع با تأکید بر اینکه وزارت دفاع متولی صنعت دفاعی است، گفت: وظیفه ما پشتیبانی همه‌جانبه از نیروهای مسلح است و باید متکی به قدرت تولیدی داخل کشور باشیم. در زمان بحران، امکان تأمین نیازمندی‌ها از خارج کشور وجود ندارد؛ بنابراین باید تمام زیرساخت‌های مورد نیاز را ایجاد کرده و تجهیزات لازم را ذخیره کنیم.

نصیرزاده ادامه داد: این تجهیزات باید مطابق با نیاز روز و ویژگی‌های صحنه درگیری و روند فناوری باشد. ما باید رویکردهای جدیدی داشته باشیم و به روز باشیم تا بتوانیم با تهدیدات جدید مقابله کنیم. جنگ تحمیلی اخیر نشان داد که باید در چه حوزه‌هایی کار کنیم و آینده صنعت دفاعی باید ساختارمند شود.

وی همچنین به فاصله فناوری‌های مورد استفاده در میدان نبرد اشاره کرد و گفت: ما با تهدیدی مواجه بودیم که پشت آن قوی‌ترین نیروی نظامی دنیا قرار داشت. این تهدید تنها رژیم خاصی نبود و حمایت‌های تجهیزاتی و لجستیکی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نیز وجود داشت.

وزیر دفاع در ادامه به دستاوردهای صنعت دفاعی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در حوزه فضایی، پرتاب‌های موفقیت‌آمیزی داشتیم و در ساخت ماهواره و تجهیزات هوشمند نیز فعالیت‌های خوبی انجام دادیم. همچنین در بحث هوشمندی و دقت تجهیزات، کارهای زیادی صورت گرفته و حجم تولیدات ما افزایش یافته است.

نصیرزاده تأکید کرد: تجربیات حاصل از جنگ برای برنامه‌ریزی‌های آینده ما بسیار مهم است و ما باید به کارهای جدید بپردازیم تا بتوانیم به بهترین نحو از کشور و مردم خود دفاع کنیم.

ایران به هیچ وجه نمی‌تواند تجاوزگری و غصب منابع را قبول کند

امیر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع، به تحلیل وضعیت امنیتی و دفاعی کشور و منطقه پرداخت و به تحولات اخیر در این زمینه اشاره و با تأکید بر موقعیت جغرافیایی استثنایی ایران گفت: کشور ما در یک منطقه بسیار ویژه و حساس قرار دارد که به عنوان پل ارتباطی بین شرق و غرب و شمال و جنوب عمل می‌کند. این موقعیت جغرافیایی، ایران را به یکی از نقاط کلیدی در حوزه ترانزیت تبدیل کرده است.

نصیرزاده ادامه داد: علاوه بر این، ایران در منطقه‌ای غنی از ذخایر نفتی و معدنی واقع شده است. این منابع نه تنها در غرب آسیا بلکه در قفقاز جنوبی و مناطق اطراف نیز وجود دارند. با توجه به نیاز جهانی به این منابع، بازیگران زیادی به دنبال کنترل این منطقه هستند.

وی همچنین به تلاش‌های آمریکا برای ایجاد هژمونی در منطقه اشاره کرد و گفت: پس از فروپاشی شوروی، نظام دو قطبی از بین رفت و آمریکا به دنبال رهبری جهانی است. این کشور هیچ مقاومتی را در برابر خود نمی‌پذیرد و به دنبال تسلط بر منابع غنی این منطقه است.

وزیر دفاع با بیان اینکه فلسفه وجودی جمهوری اسلامی ایران مقابله با یکجانبه‌گرایی و زورگویی است، افزود: ایران به هیچ وجه نمی‌تواند تجاوزگری و غصب منابع را قبول کند. این دو دیدگاه، یعنی فلسفه وجودی جمهوری اسلامی و اهداف آمریکا، در تعارض با یکدیگر قرار دارند.

نصیرزاده تأکید کرد: محیط امنیتی ما تحت تأثیر این ویژگی‌ها شکل می‌گیرد و ما باید به دقت به تحولات آینده توجه کنیم. همچنین باید به رشد اقتصادی کشورهایی مانند چین که ممکن است تهدیدات جدیدی را برای ما ایجاد کند، توجه داشته باشیم.

