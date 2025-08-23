  1. استانها
  2. کردستان
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۹

پرواز نجات‌بخش بالگرد اورژانس هوایی در آسمان کردستان

پرواز نجات‌بخش بالگرد اورژانس هوایی در آسمان کردستان

سنندج- رئیس اورژانس هوایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: بالگرد اورژانس هوایی کردستان با انجام مأموریتی فوری، جوان ۲۰ ساله‌ای را که دچار تروما شدید شده بود از کامیاران به سنندج منتقل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی عصر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: عصر شنبه یکم شهریورماه در ساعت ۱۵:۰۱، پس از اعلام بیمارستان سینای شهرستان کامیاران مبنی بر تروما شدید جوانی ۲۰ ساله، بالگرد اورژانس هوایی استان به محل اعزام شد.

وی افزود: با توجه به وضعیت بحرانی بیمار، تیم پرواز پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در بیمارستان سینا، وی را برای ادامه درمان به بیمارستان کوثر سنندج منتقل کرد.

هدایی با اشاره به نقش حیاتی اورژانس هوایی در نجات جان بیماران و مصدومان تصریح کرد: این عملیات، سی‌وسومین مأموریت اورژانس هوایی استان در سال جاری و ششصد و چهاردهمین مأموریت از زمان راه‌اندازی تاکنون بوده است.

کد خبر 6568644

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها