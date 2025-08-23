به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی عصر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: عصر شنبه یکم شهریورماه در ساعت ۱۵:۰۱، پس از اعلام بیمارستان سینای شهرستان کامیاران مبنی بر تروما شدید جوانی ۲۰ ساله، بالگرد اورژانس هوایی استان به محل اعزام شد.

وی افزود: با توجه به وضعیت بحرانی بیمار، تیم پرواز پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در بیمارستان سینا، وی را برای ادامه درمان به بیمارستان کوثر سنندج منتقل کرد.

هدایی با اشاره به نقش حیاتی اورژانس هوایی در نجات جان بیماران و مصدومان تصریح کرد: این عملیات، سی‌وسومین مأموریت اورژانس هوایی استان در سال جاری و ششصد و چهاردهمین مأموریت از زمان راه‌اندازی تاکنون بوده است.