پرواز اورژانس هوایی کردستان جان مرد ۳۵ ساله را نجات داد

سنندج- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان گفت: یک مرد ۳۵ ساله که بر اثر واژگونی خودرو در سقز دچار قطع عضو و شکستگی شد، با ششصدمین پرواز اورژانس هوایی به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: ظهر سه‌شنبه ۲۱ مردادماه، مأموریت انتقال یک مرد ۳۵ ساله مصدوم بر اثر واژگونی وانت در سقز به صورت اورژانسی به اورژانس هوایی سپرده شد.

وی افزود: این مصدوم به دلیل آمپوتاسیون و شکستگی بازوی چپ، پس از اقدامات اولیه در محل حادثه، با هماهنگی مرکز اورژانس استان، به بالگرد اورژانس هوایی تحویل داده شد.

قادری ادامه داد: کاپیتان اکبر آقا مرادی، علی‌اکبر صاحبکار و کارشناس اورژانس هوایی ناصر زندکریمی، در بیست‌ونهمین مأموریت سال جاری و ششصدمین پرواز اورژانس هوایی استان، مصدوم را در کمتر از ۴۰ دقیقه و با پرواز در ارتفاع کم به دلیل خونریزی شدید، از سقز به بیمارستان کوثر سنندج منتقل کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان تصریح کرد: از آغاز فعالیت اورژانس هوایی در استان تاکنون ۶۰۰ پرواز انجام شده که نقش مهمی در نجات جان بیماران و مصدومان حوادث داشته است.

