ایجاد ۷۹۸ فرصت شغلی با بهره برداری از طرح های هفته دولت در هیرمند

علیرضا شهرکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای هفته دولت در شهرستان هیرمند اظهار داشت: در هفته دولت سال جاری، ۳۴۰ عنوان برنامه و پروژه در نقاط مختلف شهرستان هیرمند افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد. مجموع اعتبارات در نظر گرفتهشده برای این طرحها بیش از ۱,۸۸۰ میلیارد ریال است که با هدف ارتقای سطح خدمات عمومی و افزایش رفاه اجتماعی مردم برنامهریزی و اجرایی میشود.
فرماندار هیرمند با تأکید بر اینکه پروژهها طیف وسیعی از نیازهای شهرستان را پوشش میدهند، افزود: این طرحها در حوزههای عمرانی، اقتصادی، کشاورزی و آموزشی دستهبندی شدهاند و تلاش کردهایم با توجه به ظرفیتها و مطالبات مردمی، توزیع متوازن آنها را در سطح شهرستان رعایت کنیم. از توسعه زیرساختهای حملونقل و آبرسانی و گاز رسانی و اصلاح شبکه برق تا احداث واحدهای آموزشی و اجرای طرحهای اقتصادی و اشتغالزا، همه در قالب این برنامهها دیده شده است.
وی ادامه داد: با بهرهبرداری از این پروژهها بیش از ۴۲۰۰ نفر از خدمات آنها برخوردار خواهند شد. علاوه بر آن، برای ۷۹۸ نفر نیز به شکل مستقیم و غیرمستقیم فرصتهای شغلی ایجاد میشود که در شرایط فعلی بازار کار منطقه، یک گام مثبت و مؤثر محسوب میشود. بدیهی است که این روند میتواند به رونق اقتصادی، تثبیت جمعیت در مناطق مرزی و کاهش مهاجرتهای ناخواسته کمک کند.
شهرکی با اشاره به نحوه تأمین اعتبارات این پروژهها تصریح کرد: منابع مالی این طرحها از محل اعتبارات ملی، استانی و همچنین کمکهای خیرین تأمین شده است. این همافزایی میان دولت و بخش مردمی یک نقطه قوت مهم محسوب میشود که علاوه بر افزایش سرعت اجرای پروژهها، اعتماد عمومی را نیز تقویت خواهد کرد.
نظر شما