توسعه و تجهیز ۸۰۵ کلاس درس در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لکزایی گفت: از مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴، ۲۲۱ پروژه آموزشی شامل ۸۰۵ کلاس درس به بهرهبرداری میرسد که زمینه تحصیل بیش از ۲۴ هزار دانشآموز را در فضاهای استاندارد در هر شیفت فراهم میکند.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان با اشاره به روند توسعه فضاهای آموزشی در استان افزود: هماکنون ۲ هزار کلاس درس در دست اجرا قرار دارد که علاوه بر این ۱۳۰۰ کلاس درس نیز از محل باز تخصیص فضا به چرخه آموزش بازمیگردد، به گفته وی با تجهیز این کلاسها بیش از ۳۹ هزار دانشآموز از ابتدای مهر امسال در فضاهای استاندارد و مجهز مشغول تحصیل خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: رشد چشمگیر پروژههای آموزشی در استان نشاندهنده عزم جدی دولت و همراهی مردم و خیرین در ارتقای سطح آموزش است و امیدواریم با ادامه این روند در آینده نزدیک شاهد رفع کامل کمبود فضای آموزشی در نقاط مختلف استان باشیم.
نظر شما