قاتل مرد جوان در جنوب تهران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، اظهار کرد: با دریافت گزارشی مبنی بر کشف جسد مرد جوانی در بیمارستان شهدای هفتم تیر، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: تیم جنایی پس از حضور در سردخانه بیمارستان، با جسد مردی مواجه شدند که بر اثر یک ضربه چاقو به قفسه سینه جان باخته بود. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد مقتول در جریان یک درگیری خیابانی، پس از مصرف مشروبات الکلی، وارد یکی از کوچه‌های جنوب تهران شده و با عربده‌کشی موجب ایجاد درگیری شده بود. در این میان، او با مرد جوانی درگیر می‌شود که این فرد با ضربه چاقو، او را به قتل می‌رساند و بلافاصله از محل می‌گریزد.

وی ادامه داد: کارآگاهان با اقدامات فنی و بررسی‌های میدانی، هویت قاتل را شناسایی کردند. تحقیقات نشان داد متهم قصد دارد به‌زودی تهران را به مقصد نامعلومی ترک کند. تیم جنایی با هماهنگی مرجع قضائی، محل اختفای او را تحت مراقبت نامحسوس قرار داده و در یک عملیات غافلگیرانه، وی را دستگیر کردند.

سردار گودرزی گفت: متهم صبح امروز در شعبه سوم دادسرای جنایی تهران منتقل شد و به قتل اعتراف کرد؛ سیر مراحل قانونی پرونده ادامه دارد و مرد جوان در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت.