دستگیری قاتل فراری توسط پلیس انزلی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر وهاب زاده اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر وقوع یک فقره قتل در یکی از خیابان‌های اطراف شهرستان بندرانزلی، بلافاصله تیم‌های مجرب پلیس آگاهی شهرستان وارد عمل شدند.

وی افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، کارآگاهان پلیس آگاهی با استفاده از شیوه‌های نوین کشف جرم، بکارگیری منابع و مخبرین و بهره مندی از تجربیات یکی از کارآگاهان جنایی بازنشسته پلیس، سرنخ‌های لازم را برای شناسایی قاتل به دست آوردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی ادامه داد: با اقدامات فنی و پلیسی صورت گرفته، مشخص شد قاتل در یکی از رستوران‌های سطح شهر بندرانزلی مشغول به کار است. مأموران با هماهنگی مقام قضائی و طی یک عملیات غافلگیرانه متهم را در محل کارش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس و در مواجهه با دلایل و مستندات موجود به بزه انتسابی اعتراف کرد. وی اقرار داشت که حدود ۶ ماه با مقتول در حال مصرف مواد مخدر شیشه بوده و به دلیل اختلافات شخصی و درگیری لفظی با استفاده از یک قبضه چاقو چند ضربه مهلک به مقتول وارد کرده و از صحنه جرم متواری شده است.

سرهنگ وهاب زاده در پایان با اشاره به اینکه متهم ۱۴ ساله با تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد خاطرنشان کرد: پلیس با قاطعیت با هرگونه عامل ناامنی و مخل نظم عمومی برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد آسایش شهروندان خدشه دار شود.