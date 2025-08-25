دستگیری باند ۳ نفره سرقت منازل در مرزداران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: در پی شکایت برخی از شهروندان در خصوص سرقت از منازل مسکونی، گشت زنی‌های هدفمند تیم عملیات کلانتری ۱۳۹ مرزداران در سطح حوزه استحفاظی برای دستگیری سارق یا سارقان این سرقت‌ها آغاز شد.

سرهنگ افشار در ادامه افزود: عوامل انتظامی در حین عملیات به یک دستگاه خودروی دنا سفید رنگ با پلاک مخدوش را زیر نظر گرفتند که در ادامه ۲ سرنشین این خودرو اقدام به تخریب درب یک منزل مسکونی کرده که مأموران نیز بلافاصله برای دستگیری سارقان وارد عمل شده و همه اعضای این باند از محل متواری شده و پس از دقایقی تعقیب و گریز و ایجاد طرح مهار و قانون بکارگیری سلاح هر ۳ نفر زمین گیر و دستگیر شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: در بازرسی از خودروی متهمین ۲ عدد سکه بهار آزادی ،۳ عدد ساعت مچی گران قیمت، یک جفت پلاک جعلی خودرو و ابزار آلات و ادوات مخصوص سرقت از منازل کشف و ضبط شد.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: متهمان در کلانتری به ۱۴ فقره سرقت مشابه دیگر اعتراف کرده و تا بحال ۵ نفر از شکات وی شناسایی و پرونده تشکیل شده برای کشف جرایم احتمالی دیگر تحویل مقام قضائی شد.

سرهنگ افشار به شهروندان توصیه کرد: حتماً پنجره‌های منازل را به حفاظ آهنی مجهز کرده و در زمانی که خارج از منزل اوقات خود را به سر می‌برند از نگهداری اشیای قیمتی، جواهرآلات، وجه نقد، اسناد و مدارک مهم و لوازم الکترونیکی گران قیمت داخل منزل خودداری نمایند و در صورت مشاهده افراد مشکوک و مظنون موارد را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.