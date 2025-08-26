تشریح خدمات صندوق اعتباری هنر؛ فعالان قرآنی تمدید عضویت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی خدمتکار آرانی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌ها ضمن تشریح خدمات صندوق اعتباری هنر به فعالان قرآنی، بر هدفمندسازی این خدمات در چارچوب توافقات جدید خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار نفر از فعالان قرآنی سراسر کشور عضو صندوق مزبور هستند که در قالب گروه‌های مختلف اعم از:

۱- اساتید و مربیان قرآن

۲- قاریان قرآن

۳- حافظان قرآن

۴- هنرمندان قرآنی

۵- پژوهشگران، مترجمان و مؤلفان قرآنی

۶- پدیدآورندگان نرم‌افزارهای قرآنی

۷- خادمان قرآن کریم

۸- حافظان نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه از خدمات صندوق اعتباری هنر استفاده می‌کنند که گروه اساتید و مربیان قرآن بیشترین سهم را نسبت به سایر گروه‌ها دارا هستند.

خدمتکار افزود: بحمدالله در چارچوب توافقات صورت گرفته و در راستای حمایت و تکریم فعالان قرآنی، خدمات مناسبی از سوی صندوق اعتباری هنر پیش‌بینی شده که تلاش می‌شود این خدمات به نحو شایسته به فعالان قرآنی ارائه شود.

وی عنوان کرد: تاکنون ۵۸۵۶ نفر از فعالان قرآنی کشور از خدمت بیمه پایه تأمین اجتماعی برخوردار هستند که این اعضا می‌توانند ضمن برخورداری از حمایت‌های مربوط به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، از کمک ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معادل ۱۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال، بابت حق بیمه ماهانه خود برخوردار شوند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌ها در ادامه به سایر خدمات صندوق به فعالان قرآنی اشاره کرد و افزود: بیمه تکمیلی، هنرکارت، تسهیلات وام ضروری و طرح تکریم و مستمری از جمله خدمات صندوق اعتباری هنر هستند که فعالان قرآنی حسب درخواست و شرایط از آن برخوردار می‌شوند.

وی گفت: تاکنون ۱۸۵۹ نفر از فعالان قرآنی از مزایای بیمه تکمیلی صندوق و ۲۷۳۱ نفر از خدمات «هنرکارت»، ۱۶۳ نفر موفق به دریافت تسهیلات وام ضروری و ۲۷ نفر از طرح تکریم و مستمری استفاده می‌کنند.

خدمتکار آرانی تأکید کرد: طبق هماهنگی به عمل آمده، درگاه ورود و بهره‌مندی فعالان قرآنی جهت بهره‌مندی از کلیه خدمات صندوق اعتباری هنر، «سامانه حمد» است که علاقمندان می‌توانند با مراجعه به این سامانه نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

خدمتکار در پایان گفت: برای بهره‌مندی از خدمات صندوق ضروری است فعالان قرآنی در اولین فرصت نسبت به تمدید عضویت خود اقدام نمایند. همچنین از اواسط شهریور و با اعلام صندوق، فعالان قرآنی می‌توانند جهت استفاده از بیمه تکمیلی مراجعه داشته باشند.