ادای احترام مسئولان استان بوشهر به شهدای شهرستان گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دومین روز هفته دولت ارسلان زارع با سفر به شهرستان گناوه در بدو ورود، در گلزار شهدای این بندر حضور یافت و با شهدا تجدید پیمان کرد.

استاندار بوشهر عصر دوشنبه در این آئین اظهار کرد: شهدا نقش مهمی در امنیت کشور دارند و استقلال این سرزمین، مرهون خون پاک شهداست.

زارع با گرامیداشت یاد و نام همه شهدا به خصوص شهدای شهدای دولت، افزود: تکریم شهدا وظیفه مسئولان است.

وی گفت: شهرستان گناوه در دوران پیروزی انقلاب و دفاع مقدس و نقش مهمی داشته است و شهدای والامقامی را تقدیم کرده است.