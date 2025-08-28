تنگستان شهدای بزرگی تقدیم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر پنجشنبه در بدو ورود به شهرستان تنگستان، با حضور در گلزار شهدا، با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و شهدای والامقام تجدید بیعت کرد.
استاندار بوشهر در این مراسم با تاکید بر لزوم تداوم راه شهدا اظهار داشت: شهدا از جان خود گذشتند تا ما امنیت و آسایش داشته باشیم و دشمن نتواند به اهدافش برسد.
زارع تصریح کرد: تنگستان شهدای عزیزی تقدیم میهن کرده و غیور مرد جنوب، شهید رئیسعلی دلواری و شهدای عزیز دفاع مقدس و سایر شهیدان عظیم الشان در مسیر دفاع از کشور، جان خود را تقدیم کردند.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در این مکان مقدس، پیمان میبندیم که با تمام توان و انرژی، برای خدمترسانی به مردم در جای جای استان بوشهر از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم.
استاندار بوشهر به منظور افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژههای هفته دولت، وارد شهرستان تنگستان شد.
